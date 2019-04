Camelia Smicală, mărturisiri cutremurătoare: „Am fost nevoită să aleg între viața mea și sarcină”

Camelia Smicală, medicul român stabilit în Finlanda, a devenit cunoscută după ce statul statul finlandez i-a luat în mod abuziv doi dintre cei trei copii. Maria și Mihai au fost smulși de lângă mama lor, împotriva voinței lor, cu patru ani în urmă. Camelia Smicală a acceptat să vorbească despre drama prin care a trecut într-un interviu luat de Alexandrei Nadane, fondatoarea Asociației „România pentru Viață”.





Forța exterioară a Cameliei Smicală izvorăște dintr-o iubire puternică pentru copii ei. Aceasta a vorbit despre încercările prin care a trecut și despre greutățile pe care le-a întâmpinat ca mamă singură a trei copii.

Trecută prin hățișurile unei lumi sălbatice, Camelia Smicală își găsește puterea și forța să îndemne la iubire, acesta fiind singurul element care face diferența în viața de familie.

Camelia Smicală a devenit cunoscută după ce statul finlandez i-a luat în mod abuziv doi dintre cei trei copii, pe Maria și Mihai. La 4 ani distanță de momentul critic în care trei judecători și doi angajați ai Protecției Copilului din Finlanda au luat copiii de acasă (în mod violent, pentru că ei voiau să rămână alături de mamă), situația este departe de a fi rezolvată.

„Familia Smicală are nevoie de dragostea și de rugăciunile noastre, dar și de solidaritate din partea oamenilor și a instituțiilor. (...) Sper să o înțeleagă și alții pe această mamă care se luptă din răsputeri să își iubească și să își ocrotească copiii într-un mediu ostil. (...) Lupta ei exterioară are un fundament adevărat și izvorăște dintr-o iubire reală”, a afirmat Alexandra Nadane, pe site-ul personal, în legătură cu interviul acordat de Camelia Smicală.

„Sunteți mamă a trei copii. Ce ați simțit când ați fost însărcinată?

Sarcina este un dar de la Dumnezeu, iar eu așa l-am perceput și îl percep, indiferent de circumstanțe sau de conjuncturi. Fiecare sarcină este diferită și simțită în mod diferit, deoarece fiecare copil este diferit și se manifestă în mod diferit încă din viața intrauterină. Fiecare sarcină este o experiență unică, la fel cum și fiecare copil este unic.

Eu am simțit de fiecare dată sexul copilului încă din primele săptămâni de sarcină, astfel încât copiii mei au primit nume în primele săptămâni de viață intrauterină: Andreea, Mihail și Maria. Cel de-al doilea nume al copiilor are legătură cu ziua în care s-au născut, deoarece nici unul dintre cei 3 copii ai mei nu s-au născut când ar fi trebuit să se nască:

Andreea s-a născut cu 3 săptămâni înainte de termen, prin cezariană de urgență, cu o zi înainte de Sfântul Gheorghe, astfel încât a primit și numele de Georgiana;

Mihail s-a născut cu 2 luni înainte de termen, prin cezariană de urgență, în timpul căreia am dat o „raită” pe lumea de dincolo. Era ziua de Bobotează, astfel încât Mihai a primit și numele de Johan, numele finlandez al Botezătorului.

Maria s-a născut prin cezariană obligatorie, după catastrofele anterioare, în ziua Sfântului Grigorie Teologul și a primit al doilea nume de Aleksandra, după numele Sfântului Alexandru Nevski, al doilea protector al bisericii noastre (după Sfântul Nicolae), pentru un fel de aducere aminte (de fiecare dată îl cam uit).

Eu am interacționat cu copiii încă din timpul sarcinii.

Fiecare sarcină s-a întâmplat în condiții să le spunem „nedorite”: în cazul Andreei, deși eram proaspăt căsătorită, am fost nevoită să aleg între copil și tatăl ei, care nu dorea copii, iar în celelalte două cazuri am fost nevoită să aleg între viața mea și sarcină. Am ales corect. Și aș alege de un infinit de ori la fel. A da viață este cel mai înălțător lucru, iar noi, femeile, suntem binecuvântate prin aceasta.

Ce reprezintă copiii pentru dumneavoastră?

