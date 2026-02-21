Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie

Într-o intervenție amplă, Tăriceanu a vorbit atât despre simbolistica momentului, cât și despre oportunitățile strategice pe care România le-ar fi putut valorifica mai clar.

În debutul analizei sale, fostul premier a pus accent pe semnificația participării lui Nicușor Dan la reuniune și pe contextul în care acesta a fost apreciat public de Donald Trump. Tăriceanu consideră că simpla prezență a președintelui României într-un astfel de format a transmis un semnal important.

„O să mă întrebați bine ce ar fi putut să spună Nicușor Dan. Păi în primul rând, pentru că a rupt rândurile și a avut curajul să reprezinte România. Eu cred că ăsta a fost și unul din motivele pentru care Trump l-a lăudat. Acum că i-a spus prim-ministru, vreți să vă spun de ce cred că i-a spus prim-ministru? Pentru că în Europa, cu excepția lui Macron, toți reprezentanții statelor sunt prim-ministri. Orban e tot prim-ministru, vecinul nostru. Cred că era mult mai familiarizat cu ideea că reprezentantul statului. Dar asta e o chestiune care este iarăși minoră”, a spus Călin Popescu Tăriceanu

Fostul premier a trecut apoi la ceea ce consideră a fi miezul problemei: mesajele strategice pe care România ar fi trebuit să le transmită în plenul reuniunii. În viziunea sa, un punct esențial ar fi fost evocarea Inițiativei celor Trei Mări, lansată în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

„Ce cred că ar fi putut să facă Nicușor Dan? Să pună accent pe elementele cheie, pe elementele strategice. Eu, ca să-l flatez pe Trump, Aș fi făcut-o fără niciun fel de reținere și aș fi adus aminte în plenul Consiliului pentru Pace de inițiativa pe care Trump a avut-o în timpul primului mandat, când a făcut o vizită oficială în Polonia și a lansat inițiativa celor trei mări, Marea Baltică, Marea Neagră și Adriatica. ca un coridor pe care să se pornească o dezvoltare majoră a legăturilor economice, a circuitelor economice și a infrastructurii de transport, tot ce este legat de economie, investiții și bunăstare”.

Analiza a continuat cu dimensiunea de securitate, un subiect pe care fostul premier îl consideră crucial în actualul context regional. El a arătat că România are un rol important pe flancul estic al NATO și că acest statut ar trebui afirmat fără ezitare.