Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
- Bianca Ion
- 21 februarie 2026, 11:41
Într-o intervenție amplă, Tăriceanu a vorbit atât despre simbolistica momentului, cât și despre oportunitățile strategice pe care România le-ar fi putut valorifica mai clar.
Călin Popescu Tăriceanu: „A rupt rândurile și a avut curajul să reprezinte România”
În debutul analizei sale, fostul premier a pus accent pe semnificația participării lui Nicușor Dan la reuniune și pe contextul în care acesta a fost apreciat public de Donald Trump. Tăriceanu consideră că simpla prezență a președintelui României într-un astfel de format a transmis un semnal important.
„O să mă întrebați bine ce ar fi putut să spună Nicușor Dan. Păi în primul rând, pentru că a rupt rândurile și a avut curajul să reprezinte România. Eu cred că ăsta a fost și unul din motivele pentru care Trump l-a lăudat. Acum că i-a spus prim-ministru, vreți să vă spun de ce cred că i-a spus prim-ministru? Pentru că în Europa, cu excepția lui Macron, toți reprezentanții statelor sunt prim-ministri. Orban e tot prim-ministru, vecinul nostru. Cred că era mult mai familiarizat cu ideea că reprezentantul statului. Dar asta e o chestiune care este iarăși minoră”, a spus Călin Popescu Tăriceanu
Din perspectiva lui Tăriceanu, momentul în care Donald Trump i s-a adresat lui Nicușor Dan cu titulatura de „prim-ministru” nu ar trebui amplificat peste măsură. Fostul premier a lăsat să se înțeleagă că această formulare poate fi explicată prin realitățile politice europene, unde, în cele mai multe țări, șeful Guvernului este principalul actor al puterii executive.
Oportunitatea ratată de Nicușor Dan
Fostul premier a trecut apoi la ceea ce consideră a fi miezul problemei: mesajele strategice pe care România ar fi trebuit să le transmită în plenul reuniunii. În viziunea sa, un punct esențial ar fi fost evocarea Inițiativei celor Trei Mări, lansată în timpul primului mandat al lui Donald Trump.
„Ce cred că ar fi putut să facă Nicușor Dan? Să pună accent pe elementele cheie, pe elementele strategice. Eu, ca să-l flatez pe Trump, Aș fi făcut-o fără niciun fel de reținere și aș fi adus aminte în plenul Consiliului pentru Pace de inițiativa pe care Trump a avut-o în timpul primului mandat, când a făcut o vizită oficială în Polonia și a lansat inițiativa celor trei mări, Marea Baltică, Marea Neagră și Adriatica. ca un coridor pe care să se pornească o dezvoltare majoră a legăturilor economice, a circuitelor economice și a infrastructurii de transport, tot ce este legat de economie, investiții și bunăstare”.
Călin Popescu, despre elementele ratate de Nicușor Dan
Analiza a continuat cu dimensiunea de securitate, un subiect pe care fostul premier îl consideră crucial în actualul context regional. El a arătat că România are un rol important pe flancul estic al NATO și că acest statut ar trebui afirmat fără ezitare.
„Al doilea element pe care Nicușor ar fi putut să-l sublinieze este rolul strategic pe care îl are România pe flacul de Est și nu este numai România este format din țările baltice Polonia, România, Bulgaria și sunt incluși, eu vorbesc foarte aplicat este componenta B9, formatul București 9 care spre deosebire de inițiativa celor trei mări avea dimensiunea strategică și de apărare și România ar putea să joace cartea asta. Sigur că trebuie să fim foarte realiști. În momentul de față România și Polonia sunt foarte crispate și speriate de o posibilă agresiune rusească și sigur că au nevoie de ajutor. Și niciuna din țările astea, inclusiv Polonia, nu va fi în stare să facă față unei potențiale agresiuni. Din acest motiv noi avem nevoie de NATO. Ăsta era discursul pe care eu l-aș fi făcut la Consiliul pentru Pace”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.
