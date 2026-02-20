HAI România! Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă







Astăzi, de la ora 12:00, podcastul Contrapunct aduce în prim-plan o ediție de colecție, o dezbatere fără menajamente despre direcția în care se îndreaptă România. Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu vine la masa discuțiilor alături de jurnaliștii Dan Andronic și Radu Coșarcă pentru a analiza cele mai fierbinți și controversate teme ale momentului pe axa București - Washington.

Într-o perioadă marcată de tensiuni interne și reașezări geopolitice majore, experiența unui fost prim-ministru se întâlnește cu flerul analitic a doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România. Dezbaterea de astăzi se va concentra pe trei piloni esențiali care dictează agenda publică de acasă. Pariul de la Washington: Cum se vede, la rece, vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și întâlnirea cu Donald Trump?

Este România un jucător real la masa negocierilor pentru pace sau doar un simplu spectator pe care administrația americană îl tolerează din inerție diplomatică? Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, Andronic și Coșarcă vor decripta mesajele din spatele ușilor închise și impactul „gafelor” de protocol. Terapia de șoc pentru economie sau pentru români?

România se confruntă cu spectrele recesiunii, iar măsurile de austeritate bat la ușă. Discuția va diseca realitatea din spatele cifrelor macroeconomice: mai poate mediul de afaceri să susțină aparatul de stat? Cine va deconta factura lipsei de investiții și a deficitului uriaș? Supraviețuirea Guvernului Bolojan. Coaliția de guvernare condusă de liberalul Ilie Bolojan stă pe un butoi cu pulbere.

Cât timp va mai accepta PSD să joace rolul de partener incomod și apărător al măsurilor sociale, în timp ce PNL apasă pedala tăierilor? Analizăm scenariile de rupere a alianței și culisele luptei pentru putere. Nu ratați o analiză tăioasă, argumentată și ancorată în realism politic, care va face lumină în haosul declarațiilor oficiale.

Urmăriți ediția LIVE, astăzi, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube Hai România și pe pagina de Facebook Evenimentul Zilei!