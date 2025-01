Politica Călin Georgescu și vizita la Strasbourg. Dan Alexe: Nu avea ce căuta acolo, CEDO nu acceptă decât plângeri scrise







Călin Georgescu a declarat că nu a putut fi prezent la mitingul suveraniștilor din weekend deoarece se afla în străinătate pentru a discuta direct cu „avocați internaționali și la CEDO, pentru a obține informații direct de la sursă, la Strasbourg”. Numai că, jurnalistul Dan Alexe vine cu argumente și demontează punct cu punt afirmațiile lui Georgescu.

Călin Georgescu nu avea ce să căute la Strasbourg

Jurnalistul Dan Alexe spune că georgescu, candidatul suveraniștilor, „minte că a mers la Strasbourg, pentru anumite demersuri la instituțiile europene, mai precis la CEDO. De fapt, jurnalistul menționează că Georgescu a călătorit joia trecută la Frankfurt, în Germania, unde se află singura instituție a Uniunii Europene, și anume Banca Centrală Europeană. Ca persoană privată, el nu are ce căuta acolo, deoarece această instituție este destinată guvernelor și se ocupă de stabilirea cursului și a dobânzilor pentru Euro.

Mai mult decât atât, Dan Alexe a firmă că „Georgescu minte apoi sugerând că ar fi mers de la Frankfurt (în Germania) la Strasbourg (în Franța) pentru a grăbi procedurile. Zice el: aștept rezultatele”.

Jurnalistul susține, de asemenea, că Georgescu iar minte, „căci nu avea ce căuta nici acolo ca persoană: CEDO nu acceptă decât plângeri scrise pe formulare speciale, semnate de mână și trimise prin poștă”.

Călin Georgescu nu avea ce să căuta la Strasbourg. Sursa foto: Dan Alexe/Facebook

De ce ar fi mințit Georgescu

Dan Alexe a explicat foarte clar afirmând că „site-ul mai precizează, cu litere groase și înnegrite, ca să nu scape nimănui, că: nu servește la nimic să veniți la Strasbourg în persoană pentru a vă prezenta verbal cazul (No purpose will be served by your coming to Strasbourg in person to state your case orally).

Jurnalistul Dan Alexe mai arată în comentariul să că „Georgescu ori minte; ori s-a dus degeaba la Strasbourg și a mâncat o choucroute cu crenvurști și ciolan de porc; ori habar n-are de Strasbourg și CEDO, nu cunoaște formularele și procedura și doar s-a urcat în primul avion întâmplător Frankfurt, să mai scape oleacă de gloată, de ANAF și de creditorii care încă nu manifestează direct în poarta lui”, a concluzionat Dan Alexe în postarea sa de pe social media.