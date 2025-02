Politica Călin Georgescu l-a sunat pe fugarul Cristian Sima: Nu are toate țiglele pe casă







Fugarul Cristian Sima a povestit că a fost în armată cu Călin Georgescu, în perioada comunistă. El a spus că suveranistul era „turnător” și „comunist” și că i-a făcut multe probleme. Acesta a explicat și cum a plecat candidatul independent în Londra, în 1986, după ce a terminat facultatea.

Cristian Sima, despre Călin Georgescu

La întrebarea „Cum era Călin Georgescu în armată”, răspunsul lui Sima a fost rapid – „Era turnător”. Acesta a mai spus că suveranistul l-a pârât că juca bridge și că era goarte gelos pe el. Fugarul a mai spus că mama lui Georgescu era secretara lui Angelo Miculescu.

„Ne-a turnat că am jucat bridge și ne-a confiscat cărțile. Noi i-am explicat că bridge-ul e un joc de high life, nu e joc de noroc și e mai complicat. Nu cred că asta era problema lui (că jucau bridge – n. red.), atunci ca să supraviețuiești în armată făceai multe lucruri.

Georgescu era gelos pe multe, că eu îmi permiteam, mă luam în gât cu... El era foarte supus, era comunist, păi nu uitați că maică-sa era secretara lui Angelo Miculescu, era ministru la agricultură, socrul lui Năstase (Adrian Năstase, fost premier – n. red.).

Georgescu în ’86, când a terminat facultatea, a plecat la Londra, să știți că și eu aș fi plecat la Londra, am avut tone de oferte, inclusiv la Harvard să mă duc și dacă mă lăsau, îmi dădeau pașaport, mă duceam a doua zi”, a continuat Sima în podcastul lui Sorin Constantinescu.

Nu ar avea toate țiglele pe casă

Sima a povestit că Georgescu l-a sunat și l-a întrebat dacă vrea să își ia țara înapoi. Acesta a mai spus că suveranistul nu era cu toate țiglele pe casă de la 19 ani.

„Eu am rămas prieten cu Călin, m-a dus și la o petrecere la Casa Regală, pentru că dacă nu știți e prieten bun și cu Margareta și cu Duda. După-aia, acum nouă luni m-a sunat și a spus 'Cristi, nu vrei să ne luăm țara înapoi?'. Și i-am zis, da’ când a fost a noastră, mă, vreodată, ca să ne-o luăm înapoi?

Eu pe Călin îl știu, adică el nu era cu toate țiglele pe casă la 19 ani, poate acum s-o fi schimbat, dar mă îndoiesc că am vorbit cu el și de curând. Dar are consilieri buni, purtătorul lui de cuvânt e avocatul meu, Doru Costea, care a câștigat procesele cu Puiu Popoviciu, cu Bogdan Chiriac, cu mulți, un tip foarte deștept.Are o echipă bună. Și finanțări destul de mari și nu de la ruși, de-aici, neaoș, românesc.”, a mai spus Sima.

Cine este Cristian Sima

Cristian Sima, considerat un guru al tranzacțiilor bursiere, și-a vândut toate proprietățile din țară și a fugit în străinătate cu banii clienților pe care îi gestiona prin intermediul firmei sale de brokeraj WBS Holding.

După zece ani, Sima s-a reinventat ca trainer – profesor - pentru cei care doresc să descopere cum se câștigă bani din tranzacțiile de pe bursă.

În urmă cu zece ani, presa scria că preşedintele Bursei de la Sibiu (Sibex), cunoscutul broker Sima, ar fi fugit din ţară cu banii clienţilor firmei sale de brokeraj WBS Holding. Ulterior s-a descoperit că firma, nefiind înregistată în țară, nu se supunea reglementărilor românești, iar victimele nu puteau să-i ceară socoteală.