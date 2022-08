„Brokerul fugar” Cristian Sima se întoarce! Scoate bani din piatră seacă. Dezvăluirile care au șocat România. Video

În anul 2012, în România izbucnea un mare scandal financiar provocat de Cristian Sima, considerat un guru al tranzacțiilor bursiere. Președinte al Bursei de Valori de la Sibiu, acesta și-a vândut mai toate proprietățile din țară și a fugit în străinătate cu banii clienților pe care îi gestiona prin intermediul firmei sale de brokeraj WBS Holding.

După zece ani, Cristian Sima s-a reinventat ca trainer – profesor – pentru cei care doresc să descopere cum se câștigă bani din tranzacțiile de pe bursă. O face prin intermediul unei platforme, Celindra, încasând pentru prestațiile sale diferite sume de bani sub formă de abonament.

„Am lansat acest produs de trading, în primul rând cu un scop educativ. Vreau ca cei care mă urmăresc să înțeleagă cum se iau deciziile de investiție, cum funcționează economia și bursa. În acest moment, abonamentele celindra.ro, prin care fac accesibile tranzacțiile mele, în timp real, sunt doar o rotiță dintr-un mecanism mult mai amplu – tokenizarea Celindra SA”, își anunță intențiile, în textul de prezentare de pe platformă.

Pentru cei interesați, Cristian Sima oferă „mentorat în trading”, perspectiva accesului într-o comunitate de investitori, dar și lecții de economie. Toate acestea în schimbul unor sume, foarte mici, raportat la câștigurile care îi așteaptă.

Serviciile pe care le oferă Cristian Sima costă

Primele noțiuni, introductive sunt oferite pentru un abonament lunar de 30 de euro, plată care se face recurent. Ulterior, cei care s-au lăsat seduși de controversatul personaj, pot învăța și mai multe. Este suficient să plătească 250 de euro, reducere de la 360 de euro, pentru un abonament de un an sau 150 de euro, reducere de la 180 de euro pentru șase luni.

„Devenind abonați, primiți acces la modul în care eu iau deciziile de tranzacționare. Celindra.ro nu este doar un program care copiază tranzacțiile mele bursiere, de pe un cont minuscul de 10.000 USD, ci explică logica fiecărei tranzacții, laolaltă cu explicațiile evenimentelor macroeconomice. Conține și o lecție de viață, esențială pentru comportamentul unui investitori: vă învață să nu fiți lacomi, ci să acceptați eșecurile și victoriile cu același zâmbet pe față. Și cu entuziasm”, a mai scris Sima în prezentarea sa.

Mai mult, tot aici, în textul de prezentare, el dă asigurări că odată ce ați cumpărat unul dintre abonamente ați cumpărat și timpul său.

Scandalul financiar provocat de Cristian Sima

În urmă cu zece ani, presa dezvăluia că preşedintele Bursei de la Sibiu (Sibex), cunoscutul broker Cristian Sima, ar fi fugit din ţară cu banii clienţilor firmei sale de brokeraj WBS Holding. Acesta nu mai era de găsit, iar apropiații spuneau că și-ar fi vândut proprietățile din țară.

Jurnaliștii citau mai mulți clienți de-ai brokerului care spuneau că nu mai puteau tranzacționa pe piețele externe prin intermediul societăţii, înregistrată în Insulele Virgine. Ulterior s-a descoperit că firma, nefiind înregistată în țară, nu se supunea reglementărilor românești, iar păgubașii nu aveau cum să-l tragă la răspundere pe brokerul fugar.

Ulterior, din Elveția, acolo unde s-a stabilit, Cristian Sima a făcut mai multe dezvăluiri, legat de viața politică românească, dar și despre lumea afacerilor autohtonă. Pe lista clienților cu care a făcut afaceri se aflau Viorel Hrebenciuc, Cătălin Predoiu, Radu Dimofte, Adrian Petrache, Adrian Năstase, Dragoș Dobrescu, Daniel Dăianu, Marie Rose Mociornița, Tudor Chirilă, Mihai Albu, Irina Socol, Alexandra Gătej și Dan Petrescu.

Cristian Sima audiat în Elveția

În luna aprilie a acestui an, procuratura Publică din Samedan – Elveția l-a audiat pe Cristian Sima la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Acesta este urmărit penal pentru comiterea a nouă infracțiuni de înșelăciune și tot atâtea de spălare de bani, după cum a relatat Libertatea.

În același dosar, al cărui prejudiciu a fost estimat la 2,5 milioane de euro, mai sunt anchetate alte cinci persoane fizice și două juridice.

Ancheta are la bază faptele din 2012, când Cristian Sima ar fi înșelat mai multe persoane, oameni de afaceri și politician români. Din Elveția, controversatul broker spunea, la vremea respectivă că nu fuge de autoritățile române. El a afirmat că s-a convenit să fie audiat în Elveția, unde i s-au adus, în mod oficial, la cunoștință, acuzațiile. România nu are acord de extrădare cu Elveția.

Spovedania lui Cristian Sima

Controversatul broker a publicat și o carte cu dezvăluiri, în două volume, „Marea Spovedanie a brokerului fugar”, în care a vorbit despre lumea politică și a afacerilor, dar și despre cei cu care a intrat în contact. El și-a prezentat cele două volume pe pagina sa de internet, cristiansima.ro.

„O spovedanie e o mărturisire. Un act de curaj și în același timp o ușurare. Nu m-am spovedit niciodată, nici unui preot, nici iubitei, nici măcar propriului meu copil. O voi face acum, public. Nu mă aștept să fiu crezut și cu atât mai puțin să fiu iertat. Cum cel mai important lucru pe care l-am trăit este chiar scrierea acestei cărțim, am agățat pe firul genezei «Marii Spovedanii» tot ceea ce mi s-a părut mai relevant pentru a descrie Sistemul, păpușarii lui și cauzele care au dus la instaurarea sa. Nu am uitat nimic din ceea ce am făcut și vreau ca măcar generațiile viitoare să învețe ceva din experiența mea”, a scris Cristian Sima.

Dezvăluiri după trei ani de la plecarea din țară

După trei ani, într-un interviu cu jurnalistul Dan Andronic, controversatul broker a făcut o serie de dezvăluiri despre momentul plecării sale din țară. El a spus, că nu a fugit din cauză că ar fi pierdut banii clienților ci, datorită arhivei pe care o deținea, cu toate tranzacțiile și clienții săi.

„Am plecat, pur și simplu. Și am plecat, evident, de teamă. Nu de teama faptului că, jucând pe Bursă, prost, am pierdut banii unor persoane, mai ales că, în total, în 15 ani de activitate sunt doar 12 persoane care au pierdut banii. Am plecat pentru că dețineam celebra arhivă. Respectiv, toate conturile de unde mi-au venit banii. Și unde au plecat banii. Nu câți bani au fost în gestiune la mine, ci mai ales de unde au venit și unde au plecat acești bani”, spunea Cristian Sima.

El spunea la vremea respectivă că a plecat din țară deoarece, în caz contrar, ar fi trebuit să-și cedeze firma de brokeraj și, implicit arhiva cu clienții și toate înregistrările, unor oameni de afaceri, Radu Dimofte și Andrei Bejenaru.

„Eu am plecat pe 29 septembrie, era sâmbătă, moment în care la Howard Johnson, la ora 13.00, mă așteptau Radu Dimofte și Andrei Bejenaru, cu documentele pregătite pentru a semna că le cedez tot ce aveam: acțiuni la WBS Holding, acțiunile de la Bursa de la Sibiu, toate proprietățile pe care le aveam în România.

Deci făcuseră, luaseră deja actele, avocații făcuseră toate documentele și sperau, că eu le-am promis că o să semnez, că o să le dau totul pe nimic, așa, după care deveneau proprietari pe o mare parte din Bursa din Sibiu. Și pe WBS România. Și eu aș fi lucrat pentru ei mai departe. Pentru aceleași firme, dar acționar nu mai eram eu, ci erau ei. Și, vezi domnule, m-aș fi refăcut câștigând și servindu-le interesele”, spunea Cristian Sima, în anul 2015, într-un interviu cu jurnalistul Dan Andronic, citat în Evenimentul Zilei.

Disputa cu Adrian Năstase pe seama averii de 900 de milioane de euro

Într-un alt interviu, tot pentru Evenimentul Zilei, în 2016, Cristian Sima avea să provoace un alt scandal cu fostul premier PSD Adrian Năstase. El a afirma, la vremea respectivă, că Adrian Năstase și Viorel Hrebenciuc ar fi avut o avere de câte 900 de milioane de euro. Sima spunea despre cei doi politicieni că ar fi printre cei mai înstăriți români.

„În cash? Năstase și Hrebenciuc! 900.000.000 de euro, cam atâta au. Cea mai mare parte din sumă o au pitită prin bănci, pe afară”, răspundea brokerul unei întrebări.

Replica lui Năstase a venit aproape imediat, într-o postare pe blocul său. El l-a acuzat de minciună ordinară, cerându-i să prezinte dovezile, dacă le are, la DNA.

„Sima, ai afirmat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei de vineri, 2 septembrie, că aș avea, singur sau cu Hrebenciuc (nu era clar), 900 de milioane de Euro, «cea mai mare parte din sumă pitită prin bănci pe afară». Este o minciună ordinară. Își propun următoarele: într-o săptămână, să duci dovezile respective la DNA (dacă le ai) și eu să suport rigorile legii, în caz că se confirmă acuzația. Dacă nu, să fii de acord ca oricine (n.r. – care) a citit minciuna asta a ta, atunci când te vede pe stradă, să-ți dea o palmă peste ochi (Predoiu și Dăianu, câte două). Te prinzi?”, a răspuns Adrian Năstase, cu o provocare.

Iar jocul a continuat cu o postare pe care Sima a făcut-o pe pagina sa de socializare, în care enumera sursele celor 900 de milioane de euro.

„Bombonel se duce la Arcore, la reședința lui Berlusconi și vede zeci de tablouri pe pereți. Cum ai reușit să le strîngi, întreabă acesta?

Berlusconi: Ia, vino la geam, să-ți arăt ceva. Vezi autostrada aceea?

Năstase: Da.

Berlusconi: Eh, ar fi trebuit să fie cu 10 km mai lungă și cu 2 m mai largă, restul e pe pereți.

După un an, Berlusconi vine în vizită la Cornu și vede pe pereți Miro, Tiziano, Modigliani.

Berlusconi: Cum ai reușit asta în doar 4 ani, eu sunt de 20 de ani în politică și nu am nici jumătate?

Năstase: Vino la geam să-ți arăt, vezi spitalul acela?

Berlusconi: Nu.

Năstase: Eh, păi asta e.

Nu vreau să intru în polemici publice cu personaje care pot influența și manipula media, dar voi încerca să fac pe contabilul.

Cifra de 900 milioane este o deducție logică ca urmare a unei declarații făcute de Dana Năstase Monicăi Nistorescu: „Dragă, dacă mai rămînea Adrian la putere, măcar un an, ajungeam la 1 miliard”.

Acum să contabilizam:

1.Un tablou Juan Miro agățat ostentativ în biroul din Kiseleff

2.Un Modigliani, primit șpagă la afacerea cu IAI la reabilitarea Migurilor, e drept, actele pe acest tablou au rămas la Liviu Galan.

3.20 de milioane, partea lui Bombonel, din afacerile cu Omnilogic și HP din perioada 2000-2004. Toate contractele de IT cu statul au fost cîștigate de aceștia. Faptul că banii pleacă de pe un cont cifrat, pe alt cont cifrat, nu va fi o mare problemă pentru DNA… Dacă vrea.

4.Conturile de la Pictet, operate de amicul Sturdza.

După cum vedeți, ajung cu greu la 100 de milioane, pînă la 900 va ajunge DNA ul. Cum nu reușesc să ajung la 900, înseamnă că am pierdut pariul (sic). P.S. Vorba lui Banciu: Cînd te trezești noaptea din somn, ce numeri mai întîi? Migurile căzute sau casele care ți-au rămas?”, a scris Cristian Sima, conform EVZ.

Iritat de noile dezvăluiri și ironii, Adrian Năstase schimbă tonul, devenind mai agresiv.

„Țeparule, lasă gargara și «deducțiile logice». Ți-am cerut să duci dovezile pentru afirmațiile tale la DNA. Singura «dovadă» pe care o invoci este o așa-zisă conversație între soția mea și Monica Nistorescu. Ar trebui să-ți fie rușine, țeparule, să o invoci, mincinos, pe Monica Nistorescu. Din cauza ta, țeparule, a trebuit să-și vândă casa. Și ea, ca și mulți alții, te-a dat în judecată. M-a rugat să o adaug pe lista celor care vor să-ți tragă două perechi de palme. Așa că, mai bine, ai grijă de «contabilitatea» celor pe care i-ai țepuit. Cel puțin, recunoști că ai pierdut pariul”, a replicat din nou, Adrian Năstase.