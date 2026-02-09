Călin Georgescu face profeții. Spune că Nicușor Dan nu va fi primit la Casa Albă

Nicușor Dan nu reprezintă poporul român, susține Călin Georgescu, care a lansat un atac dur la adresa președintelui României, acuzându-l că este exponentul așa-numitului „stat paralel”. Declarațiile au fost făcute luni, la ieșirea de la Tribunalul București, unde s-a decis trimiterea în judecată a dosarului în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că Nicușor Dan face parte dintr-un „cartel politic” care ar fi contribuit la prăbușirea democrației în România.

„Pentru că, în rest, strămoșii au spus așa: totul pentru țară, nimic pentru noi. Clasa politică, toată clasa politică astăzi, spune: totul pentru noi, nimic pentru țară. Prin urmare, noi știm cum arată lucrurile și știm că în dreptul celui care este scris pe hârtie: președintele României, el reprezintă statul paralel, nu reprezintă poporul român”, a afirmat el.

Călin Georgescu a susținut că Nicușor Dan nu va fi primit la Casa Albă și nu va primi o invitație oficială, afirmând că un lider care face parte, în opinia sa, dintr-un cartel politic ce a anulat alegerile și a afectat grav democrația nu poate reprezenta România în relațiile externe. El a adăugat că, din acest motiv, niciun partener străin nu ar avea motive să îl primească.

„Și niciodată, știm asta, nu va fi primit la Casa Albă și niciodată nu va primi invitație. Știm, dar nu ne interesează, pentru că pe noi ne interesează ce facem noi. Știm, de asemenea, că nu te poți duce în străinătate, nu poți să îți reprezinți țara, atunci când știi că faci parte dintr-un cartel politic care a anulat alegerile și a prăbușit democrația. Nimeni nu te va primi, niciodată.”, a mai spus Călin Georgescu.

În discursul său, Călin Georgescu a reluat ideea potrivit căreia alegerile din noiembrie 2024 ar fi fost anulate într-un mod „nedemocratic”. Acesta a susținut că situația este cunoscută la nivel internațional și că lupta sa este una asumată alături de poporul român.

„Toată lumea, tot globul pământesc, știe că s-au anulat alegerile în România în mod brutal, violent, și nedemocratic. Prin urmare știm asta. Și nu ne mai interesează, ne interesează ce facem noi”, a continuat el.

De asemenea, Georgescu a susținut că, atunci când democrația depinde de aprobarea Bruxelles-ului, voința reală a cetățenilor este ignorată, acuzând capitala Belgiei că este influențată de structuri oligarhice globaliste. În acest context, el a afirmat că se poziționează alături de poporul român în opoziția față de aceste forțe, pe care le acuză că și-au sporit averea folosindu-se de suferința și dificultățile oamenilor.

„Știm de asemenea, sau încercăm să realizăm, că dacă democrația înseamnă voința poporului care are nevoie de confirmare de la Bruxelles, are nevoie de aprobare de la Bruxelles, înseamnă că această capitală a Belgiei este marcată de Uniunea Oligarhică Soroșistă Globalistă împotriva căreia poporul român luptă. Eu lupt alături de poporul român împotriva acestor acte sataniste, împotriva acestor indivizi care s-au îmbogățit pe jertfa și suferința popoarelor.”, a punctat Georgescu.

În final, Călin Georgescu a vorbit despre valorile pe care le consideră fundamentale pentru societatea românească, afirmând că românii trebuie să se întoarcă la credință, la identitate și la familie, pe care o definește exclusiv în termenii tradiționali.

„Pe noi ne interesează doar ce facem noi ca popor. Prin urmare, ne interesează să luptăm pentru drepturile noastre milenare, pentru tot ce au însemnat simbolurile noastre milenare care ne-au ținut împreună, ne-au unit și ne-au făcut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare”, a mai spus el.