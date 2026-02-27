Calendarul oficial pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2026 - 2027. Când se depun cererile

Ministerul Educației a publicat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 - 2027. Cererile se depun între 31 martie și 6 mai, potrivit anunțului făcut de instituție pe pagina oficială de Facebook.

Ministerul Educației a stabilit calendarul oficial pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026 - 2027.

Conform noilor reglementări, părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 trebuie să-i înscrie obligatoriu. Pentru cei care împlinesc vârsta între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, înscrierea se poate face doar pe baza unei recomandări de evaluare a dezvoltării, care confirmă că nivelul lor de pregătire permite parcurgerea clasei pregătitoare.

Recomandările se eliberează diferit în funcție de experiența copilului. Dacă acesta a frecventat grădinița, recomandarea este acordată de instituția preșcolară. În caz contrar, inclusiv pentru copiii care revin din străinătate, documentul se obține de la CJRAE sau CMBRAE. Perioada de solicitare și evaluare a recomandărilor este programată între 16 și 30 martie 2026.

Fiecare unitate de învățământ va comunica pe 12 martie 2026 circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare disponibile pentru anul următor. Informațiile vor fi afișate atât la sediul școlii, cât și pe site-ul acesteia sau al inspectoratului școlar. Părinții vor putea afla astfel despre organizarea activității în cadrul clasei pregătitoare, despre programele opționale precum „Școala după școală” și despre condițiile spațiale în care se desfășoară activitatea.

Pe 13 martie 2026, centrele județene de resurse și asistență educațională vor publica modelul cererii-tip necesar pentru evaluarea copiilor care nu au frecventat grădinița sau pentru cei care au frecventat, dar împlinesc vârsta între 1 septembrie și 31 decembrie. În aceeași zi, va fi afișat și programul de evaluare a copiilor.

Procesul de evaluare a copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 va avea loc între 16 și 30 martie 2026. Unitățile de învățământ preșcolar vor înregistra cererile și vor elibera recomandările pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau, după caz, în grupa mare de grădiniță.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, CJRAE/CMBRAE va prelua cererile, va planifica evaluarea și va transmite părinților recomandarea corespunzătoare. În această perioadă se vor soluționa și cazurile excepționale care necesită amânarea înscrierii.

Părinții vor completa cererile-tip de înscriere în perioada 31 martie - 6 mai 2026, fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Cererile trebuie însoțite de recomandarea de înscriere, declarația pe proprie răspundere și documentele necesare în copie simplă.

Inspectoratele școlare pot ajusta circumscripțiile sau extinde activitatea didactică pentru a optimiza înscrierea copiilor, în funcție de locurile disponibile și de necesitățile speciale ale copiilor.

Procesarea cererilor-tip de înscriere începe pe 6 mai 2026, prin repartizarea copiilor la școlile de circumscripție cu ajutorul aplicației informatice a Comisiei naționale. În perioada 13 - 20 mai, cererile pentru școli alternative se vor analiza în unitățile de învățământ, aplicând criteriile de departajare.

Pe 21 mai, copiii care nu au fost admiși la opțiuni alternative vor fi repartizați la școala de circumscripție, iar inspectoratele vor afișa și numărul locurilor rămase libere.

În a doua etapă, inspectoratele vor publica 22 mai 2026 procedura de repartizare pentru locurile disponibile. Cererile se depun între 25 și 29 mai, iar validarea acestora are loc între 2 și 8 iunie 2026. În perioada 9 - 15 iunie, școlile vor procesa cererile aplicând criteriile de departajare, iar datele vor fi completate în aplicația informatică.

Listele finale ale copiilor înscriși vor fi afișate pe 16 iunie 2026.

Cei care nu au fost înscriși până la începutul anului școlar vor fi centralizați și repartizați de inspectoratele școlare între 1 și 4 septembrie 2026.

În această perioadă se vor soluționa și alte cazuri speciale, cu prioritate pentru interesul superior al copilului.