Sport Calcul neașteptat făcut de David Popovici. De ce se bucură că nu a bătut recordul mondial







Din cuprinsul articolului Calculul lui David Popovici despre recordul mondial

David Popovici (20 de ani) a strălucit și astăzi la Campionatele Mondiale de Natație, găzduite de Singapore. Românul a pus mâna pe medalia de aur în proba vedetă de 100 de metri liber, după ce se încoronase rege, marți, în cea de 200 de metri. Evoluții care au făcut din înot sportul cu cea mai mare vizibilitate în țara noastră, în această perioadă.

La final, sportivul „tricolor” a avut un discurs neașteptat, legat de ratarea doborârii recordului mondial la proba de 100 de metri. El a terminat cu 46,51, care a devenit cel mai bun timp al competiției mondiale din Singapore. El a fost la doar 11 sutimi de legendă: spulberarea recordului.

Surprinzător, Popovici nu a fost supărat pentru că n-a bifat și la acest capitol și a explicat cum privește situația. Mai are destul timp să doboare recordul.

„Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum. În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles”, a afirmat românul, la finalul cursei de joi.

Un capitol care îl bucură este legat de o carență pe care o avea legată de înot. „Sunt foarte fericit să fiu aici. Ceva ce am îmbunătăţit este înotul pe sub apă. „Dacă reuşesc să am ceva ziduri faţă de celelalte culoare pot să-mi imaginez că sunt singur să fac ceea ce am pregătit la antrenamente”.

În această după-amiază, el a revenit cu un mejaj pe care l-a postat pe contul de Facebook.