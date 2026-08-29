Trupul neînsuflețit al unui tânăr neidentificat a fost găsit joi, 27 august, în compartimentul trenului de aterizare al unui avion care sosise din Tokyo pe Aeroportul Internațional Kuala Lumpur, în Malaezia, potrivit publicației The Star.

Descoperirea a fost făcută la Terminalul 2 al aeroportului, cunoscut ca KLIA2, la scurt timp după aterizarea aeronavei. Poliția încearcă acum să stabilească identitatea victimei, cauza morții și împrejurările în care aceasta a ajuns în interiorul avionului.

Aeronava a aterizat la Kuala Lumpur în jurul orei locale 6:30. Potrivit informațiilor publicate de presa malaeziană, personalul tehnic a descoperit trupul în jurul orei 6:55, în timpul verificărilor efectuate la compartimentul trenului de aterizare.

Angajații au observat un miros puternic provenind din zonă. După ce au inspectat compartimentul din partea dreaptă a aeronavei, au găsit trupul unui bărbat întins cu fața în jos.

Victima se afla într-o stare avansată de descompunere. Poliția estimează că tânărul, care ar fi avut între 17 și 25 de ani, era mort de mai mult de 72 de ore în momentul descoperirii.

Tânărul purta un hanorac alb cu imaginea unui dragon pe spate și inscripția „Oakley” în partea din față, blugi bleu, o curea maro din piele, șosete și pantofi sport negri.

Asupra sa nu au fost găsite documente de identitate, ceea ce îngreunează stabilirea identității.

Polițiștii au precizat, de asemenea, că nu au observat răni vizibile pe trup. Cu toate acestea, cauza exactă a morții nu poate fi stabilită înainte de efectuarea autopsiei.

Cadavrul a fost transportat la Departamentul de Medicină Legală al Spitalului Serdang pentru examinare.

Autoritățile au fost alertate în jurul orei 7:00, după ce Centrul de Control al Operațiunilor Aeroportului a raportat descoperirea.

Body Found in Landing Gear Compartment After AirAsia X Flight From Tokyo to Kuala Lumpur. A disturbing discovery was made at Kuala Lumpur International Airport (KLIA) on August 27, 2026, after ground personnel detected a strong odor coming from the landing-gear area of an… pic.twitter.com/kox4Hc9fJ7 — FL360aero (@fl360aero) August 28, 2026

La fața locului au fost trimiși specialiști criminaliști, care au început examinarea aeronavei și a zonei în care a fost găsit trupul.

Șeful poliției din districtul KLIA, Ravi Munusamy, a confirmat că ancheta este în desfășurare și a cerut populației să evite speculațiile.

Poliția încearcă să stabilească cine era victima, când a ajuns aceasta în compartimentul trenului de aterizare și care a fost cauza decesului.

Deocamdată, autoritățile malaeziene nu au oferit o explicație oficială privind modul în care tânărul a ajuns în compartimentul trenului de aterizare.

Cazul ridică însă întrebări importante, mai ales în contextul în care poliția estimează că victima era decedată de peste 72 de ore înainte de descoperirea trupului.

Anchetatorii nu au confirmat dacă tânărul încerca să călătorească clandestin în avion sau dacă există alte circumstanțe care au dus la prezența sa în interiorul aeronavei.

Compartimentul trenului de aterizare este una dintre cele mai periculoase zone ale unui avion pentru o persoană care ar încerca să se ascundă acolo, din cauza condițiilor extreme întâlnite în timpul zborului.

Rezultatele autopsiei sunt așteptate să ofere informații importante despre cauza morții și să ajute poliția să reconstruiască ultimele momente ale victimei.

Până la identificarea tânărului și clarificarea modului în care acesta a ajuns în compartimentul trenului de aterizare, ancheta rămâne în desfășurare.