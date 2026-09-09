Cinci morți după ce un elicopter s-a prăbușit în Malaezia

Cinci persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit în Malaezia, în statul Sarawak, pe insula Borneo. Printre victime se află pilotul aparatului și membri ai personalului medical care se deplasau către comunități izolate, au anunțat miercuri autoritățile malaeziene, citate de newindianexpress.

Accidentul s-a produs marți după-amiază, pe aerodromul Long Lellang, o zonă izolată din Sarawak, în apropierea frontierei cu provincia indoneziană Kalimantan de Nord.

Elicopterul implicat în accident era un model BO-105 și transporta personal al Serviciului aerian de medici din Malaezia. Acest serviciu asigură transportul profesioniștilor din domeniul sănătății către regiuni greu accesibile ale țării, unde sunt organizate clinici mobile pentru comunitățile care depind în mare măsură de transportul aerian.

„Din păcate, toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat, confirmă rapoartele Serviciului de pompieri şi salvare (Bomba) şi ale Ministerului Sănătăţii”, a declarat Galong Luang, președintele local al agenției pentru gestionarea dezastrelor, într-un comunicat.

Autoritățile nu au făcut deocamdată publice numele tuturor victimelor. Presa locală a relatat însă că printre persoanele decedate se află medicul Ainul Baraah, în vârstă de 32 de ani.

Celelalte patru victime sunt pilotul elicopterului și trei membri ai personalului medical aflați la bord.

Circumstanțele în care s-a produs prăbușirea nu sunt deocamdată cunoscute. O echipă specializată în investigarea accidentelor aviatice urma să ajungă miercuri la locul tragediei pentru a începe cercetările.

Autoritatea Aviației Civile din Malaezia a anunțat că anchetatorii vor examina zona în care s-a prăbușit aparatul și vor încerca să stabilească factorii care au dus la accident.

Serviciul aerian de medici din Malaezia are un rol important în asigurarea accesului la servicii medicale în regiunile îndepărtate ale țării. În special în Borneo, jungla densă și relieful dificil fac ca deplasarea pe cale terestră să fie complicată sau, în unele cazuri, imposibilă.

Personalul medical se deplasează periodic în aceste zone cu ajutorul aeronavelor, organizând clinici mobile și oferind comunităților locale diverse tipuri de îngrijiri.

Accidentul de la Long Lellang readuce astfel în atenție riscurile cu care se confruntă echipele medicale care folosesc transportul aerian pentru a ajunge la populațiile din regiunile izolate ale Malaeziei.