CAB urmează să ia o decizie în dosarul lui Nuțu Cămătaru. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătorească

Curtea de Apel București este așteptată să pronunțe miercuri o hotărâre în dosarul în care Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, a solicitat reabilitarea judecătorească. Cererea a fost depusă la data de 6 martie 2025, iar până în prezent instanța a amânat de trei ori pronunțarea.

Nuțu Cămătaru a fost condamnat la cinci ani și cinci luni de închisoare pentru fapte de violență comise împreună cu mai multe persoane, printre care și fratele său, Vasile Balint, cunoscut ca Sile Cămătaru. Acesta a fost eliberat din penitenciar la 12 martie 2019.

Nuțu și Sile Cămătaru au fost trimiși în judecată în iulie 2013, alături de alți 51 de membri ai lumii interlope, fiind acuzați de comiterea unor infracțiuni cu violență. La momentul respectiv, procurorii DIICOT au anunțat destructurarea a două dintre cele mai cunoscute grupări infracționale din București, clanurile „Cămătarilor” și „Sportivilor”.

Anchetatorii au susținut că, în perioada 2008–2012, membrii celor două grupări rivale au fost implicați în numeroase confruntări stradale, în care au fost folosite inclusiv arme de foc. Aceste episoade ar fi generat panică în rândul populației și ar fi pus în pericol viețile cetățenilor, scopul fiind obținerea „supremației” în Capitală.

În urma procesului, Ion Balint a primit o pedeapsă definitivă de cinci ani și cinci luni de închisoare. Fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost condamnat la cinci ani și șase luni de detenție, iar fiul acestuia, Mario Nuțu Balint, a fost sancționat cu doi ani de închisoare cu suspendare.

Nuțu Cămătaru a părăsit penitenciarul la 12 martie 2019, în timp ce Sile Cămătaru a fost eliberat condiționat la 24 aprilie 2025.

Potrivit prevederilor legale, o persoană condamnată la o pedeapsă cuprinsă între cinci și zece ani de închisoare poate solicita reabilitarea după cinci ani de la executarea pedepsei. Pentru a beneficia de această măsură, solicitantul trebuie să nu fi comis alte abateri sau infracțiuni în intervalul respectiv și să fi achitat integral cheltuielile judiciare și despăgubirile civile stabilite de instanță.

Numele lui Nuțu Cămătaru a revenit în atenția publică în septembrie 2024, când polițiștii din Ilfov au efectuat percheziții la locuința sa din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar în care era suspectat că și-ar fi însușit un cal de rasă. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit mai multe animale și păsări exotice, a căror deținere de către persoane fizice este interzisă.

În februarie 2025, un pui de cangur a fost surprins pe o stradă din Sectorul 5. Ulterior, polițiștii au stabilit că animalul ieșise din curtea lui Nuțu Cămătaru, în timp ce îngrijitorul făcea curățenie.

Cu peste zece ani în urmă, autoritățile au găsit la locuința acestuia din cartierul Ferentari o grădină zoologică improvizată, unde erau ținuți patru lei și doi urși. Animalele au fost preluate atunci de autorități.