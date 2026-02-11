Justitie

CAB urmează să ia o decizie în dosarul lui Nuțu Cămătaru. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătorească

Comentează știrea
CAB urmează să ia o decizie în dosarul lui Nuțu Cămătaru. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătoreascăNuțu Cămătaru. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București este așteptată să pronunțe miercuri o hotărâre în dosarul în care Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, a solicitat reabilitarea judecătorească. Cererea a fost depusă la data de 6 martie 2025, iar până în prezent instanța a amânat de trei ori pronunțarea.

Nuțu Cămătaru a fost condamnat la cinci ani și cinci luni de închisoare pentru fapte de violență comise împreună cu mai multe persoane, printre care și fratele său, Vasile Balint, cunoscut ca Sile Cămătaru. Acesta a fost eliberat din penitenciar la 12 martie 2019.

CAB urmează să ia o decizie în dosarul lui Nuțu Cămătaru

Nuțu și Sile Cămătaru au fost trimiși în judecată în iulie 2013, alături de alți 51 de membri ai lumii interlope, fiind acuzați de comiterea unor infracțiuni cu violență. La momentul respectiv, procurorii DIICOT au anunțat destructurarea a două dintre cele mai cunoscute grupări infracționale din București, clanurile „Cămătarilor” și „Sportivilor”.

Anchetatorii au susținut că, în perioada 2008–2012, membrii celor două grupări rivale au fost implicați în numeroase confruntări stradale, în care au fost folosite inclusiv arme de foc. Aceste episoade ar fi generat panică în rândul populației și ar fi pus în pericol viețile cetățenilor, scopul fiind obținerea „supremației” în Capitală.

Doi români opriți la frontieră, interogați și expulzați din Rusia. Dezvăluirile unui cuplu de vloggeri
Doi români opriți la frontieră, interogați și expulzați din Rusia. Dezvăluirile unui cuplu de vloggeri
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii și un bărbat
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii și un bărbat

În urma procesului, Ion Balint a primit o pedeapsă definitivă de cinci ani și cinci luni de închisoare. Fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost condamnat la cinci ani și șase luni de detenție, iar fiul acestuia, Mario Nuțu Balint, a fost sancționat cu doi ani de închisoare cu suspendare.

justiție

justiție. Sursa foto: Freepik

Nuțu Cămătaru a fost eliberat în 2019

Nuțu Cămătaru a părăsit penitenciarul la 12 martie 2019, în timp ce Sile Cămătaru a fost eliberat condiționat la 24 aprilie 2025.

Potrivit prevederilor legale, o persoană condamnată la o pedeapsă cuprinsă între cinci și zece ani de închisoare poate solicita reabilitarea după cinci ani de la executarea pedepsei. Pentru a beneficia de această măsură, solicitantul trebuie să nu fi comis alte abateri sau infracțiuni în intervalul respectiv și să fi achitat integral cheltuielile judiciare și despăgubirile civile stabilite de instanță.

Noi controverse în ultimii ani

Numele lui Nuțu Cămătaru a revenit în atenția publică în septembrie 2024, când polițiștii din Ilfov au efectuat percheziții la locuința sa din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar în care era suspectat că și-ar fi însușit un cal de rasă. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit mai multe animale și păsări exotice, a căror deținere de către persoane fizice este interzisă.

În februarie 2025, un pui de cangur a fost surprins pe o stradă din Sectorul 5. Ulterior, polițiștii au stabilit că animalul ieșise din curtea lui Nuțu Cămătaru, în timp ce îngrijitorul făcea curățenie.

Cu peste zece ani în urmă, autoritățile au găsit la locuința acestuia din cartierul Ferentari o grădină zoologică improvizată, unde erau ținuți patru lei și doi urși. Animalele au fost preluate atunci de autorități.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:46 - Doi români opriți la frontieră, interogați și expulzați din Rusia. Dezvăluirile unui cuplu de vloggeri
08:41 - Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
08:34 - Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii și un bărbat
08:27 - CAB urmează să ia o decizie în dosarul lui Nuțu Cămătaru. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătorească
08:22 - Jucătorii arabi au făcut greva foamei, nemulțumiți de ce decizie a luat Marius Șumudică
08:17 - India confiscă trei petroliere din „flota fantomă” într-o operațiune împotriva contrabandei cu petrol

HAI România!

Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”

Proiecte speciale