Nuțu Cămătaru despre fiul său: „Mai bine l-am căutat la pușcărie decât în cimitir”

Nuțu Cămătaru nu se dezice de faima lui nici când vine vorba de familie. Acesta spune că a preferat ca fiul său să săvârșească fapte penale decât să fie el victimă.

Nuțulică, fiul lui Nuțu Cămătaru, a călcat pe urmele tatălui din perspectivă infracțională. Asta deși, interlopul spune că nu și-ar fi dorit această soartă pentru copilul său. Totul s-a întâmplat în 2010, când într-un club de manele, Ion Nuțu Balint l-a bătut pe un alt bărbat. ”Mi-a provocat băiatul până a ajuns la disperare și a făcut ce a făcut.

Mai bine l-am căutat la pușcărie decât să îl caut în cimitir. 5 ani de pușcărie a făcut. Îți dai seama că mai bine mai făceam eu 10 ani, îi dădeam din viață ca să nu facă copilul meu, să nu ajungă pe unde am fost eu. Dar ca să te călești, pușcăria e bună, dar nu multă”, a explicat interlopul.

Doar că după ce a săvârșit fapta Nuțulică nu a fost ușor de găsit. ”l-am urmărit pe ăla și am mers după el la baie să îi aplicăm o corecție. L-am prin în baie, l-am bătut l-am tăiat.

M-au băgat la tentativă de omor și mi-au dat maxim. Am fost printre primii 10 cei mai urmăriți infractori din România. Eram eu cu Bivolaru și cu Ion Clămparu”, a povestit și Nuțulică.

Sile și Nuțu, dar și moștenitorii lor par să fie atrași de infracțiuni. Ultimul care a fost după gratii este Dani Balint, băiatul lui Sile de această dată care a fost acuzat că și-a bătut băiatul în plină stradă.

De altfel întreaga poveste a fost filmată, iar Dani Balint a primit mandat de arestare pentru 30 zile. În replică, surorile lui au sărit să îi ia apărarea și să explice că așa se face educație unui copil.