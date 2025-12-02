Bulgaria se revoltă. Bugetul pentru 2026 provoacă furia cetățenilor

Mii de persoane s-au adunat luni în capitala Bulgariei, precum şi în alte oraşe din ţară, pentru a protesta faţă de proiectul de buget pentru 2026 — primul buget pregătit în euro, înainte ca Bulgaria să adopte moneda unică la 1 ianuarie, potrivit Reuters.

În mai multe cazuri au existat confruntări între manifestanţi şi forţele de ordine, protestatarii aruncând cu pietre, sticle şi petarde. Forţele de ordine au izolat sediile partidelor de guvernământ din Sofia.

Contextul demonstraţiilor este legat de nemulţumirile faţă de prevederile bugetului: o parte din protestatari acuză că planul prevede creşterea contribuţiilor la asigurările sociale şi a impozitului pe dividende, pentru a finanţa cheltuieli mai mari.

De asemenea, se invocă temeri legate de corupţie şi de efectele economice ale trecerii la euro.

Guvernul condus de Rossen Zhelyazkov a anunţat că va retrimite în parlament proiectul de buget pentru 2026, pentru a permite consultări suplimentare cu partidele de opoziţie, sindicatele şi angajatorii.

Motivul oficial: acordarea mai mult timp pentru dialog, după protestele care au scos mii de oameni în stradă. Comisia parlamentară care adoptase planul în primă lectură pe 18 noiembrie va trebui să reexamineze propunerile.

Propunerea de majorare a contribuţiilor la asigurările sociale.

Creşterea impozitului pe dividende.

Îngrijorările legate de corupţie şi de opacitatea cheltuielilor publice.

Temeri că trecerea la euro, concomitent cu modificările fiscale, va duce la scumpiri, afectând puterea de cumpărare.

Opoziţie largă faţă de adoptarea euro

Un segment semnificativ al populaţiei bulgare îşi exprimă reticenţa faţă de trecerea la moneda unică europeană. Printre motive se numără temeri privind suveranitatea economică, dar şi riscul ca trecerea de la leva la euro să fie folosită pentru majorarea preţurilor de către comercianţi.

Criticii mai spun că bugetul propus, în varianta actuală, ar putea favoriza cheltuielile discreţionare şi lipsa de transparenţă în alocarea resurselor publice.

După decizia de retrimitere în parlament, guvernul a declarat că este deschis la renegociere şi va discuta cu partidele de opoziţie, cu sindicatele şi cu reprezentanţii mediului de afaceri. Nu a fost însă stabilit un calendar oficial pentru finalizarea acestor consultări.

Pe fondul nemulţumirilor generale, societatea bulgară pare să trăiască o perioadă de intensă dezbatere asupra direcţiei economice și monetare a ţării — cu un accent deosebit pe impactul asupra cetăţenilor, mediului de afaceri și stabilităţii macroeconomice.