Bulgaria își întărește apărarea după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

Premierul Rosen Jeliazkov a declarat că armata bulgară a luat toate măsurile necesare după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, sâmbătă seara. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a spus premierul, citat de BTA.

„Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a adăugat Jeliazkov.

Guvernul de la Sofia a criticat și încălcarea spaţiului aerian al Poloniei, produsă recent, calificând-o drept un act „neprovocat”. Premierul Jeliazkov a descris acțiunile Rusiei ca pe o „provocare absolut inutilă”, care nu contribuie la calmarea tensiunilor dintre Moscova și statele Uniunii Europene, respectiv NATO.

„Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne uneşte în Coaliţia de Voinţă – că avem nevoie de garanţii serioase de securitate pentru Europa, astfel încât să fie clar că Uniunea are pregătirea şi capacitatea de apărare necesare pentru a preveni orice tentativă de provocare şi agresiune”, a transmis prim-ministrul, într-un comunicat al Executivului bulgar.

Sâmbătă seara, populația din comunitățile de la granița cu Ucraina, inclusiv municipiul Tulcea, a primit două mesaje RO-Alert și a fost îndemnată să se adăpostească. O dronă rusească a fost detectată și urmărită timp de aproape o oră.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon germane au monitorizat zona până la ora 21.30. Piloții au avut permisiunea de a deschide focul, dar au decis să nu tragă.