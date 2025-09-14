International

Bulgaria își întărește apărarea după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

Bulgaria își întărește apărarea după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al RomânieiRosen Jeliazkov. Sursă foto: X.com
Premierul Rosen Jeliazkov a declarat că armata bulgară a luat toate măsurile necesare după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, sâmbătă seara. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a spus premierul, citat de BTA.

„Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a adăugat Jeliazkov.

Sofia condamnă provocările Moscovei

Guvernul de la Sofia a criticat și încălcarea spaţiului aerian al Poloniei, produsă recent, calificând-o drept un act „neprovocat”. Premierul Jeliazkov a descris acțiunile Rusiei ca pe o „provocare absolut inutilă”, care nu contribuie la calmarea tensiunilor dintre Moscova și statele Uniunii Europene, respectiv NATO.

Armata bulgară

Armata bulgară. Sursă foto: Facebook

Bulgaria consideră că Europa are nevoie de garanții de securitate

„Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne uneşte în Coaliţia de Voinţă – că avem nevoie de garanţii serioase de securitate pentru Europa, astfel încât să fie clar că Uniunea are pregătirea şi capacitatea de apărare necesare pentru a preveni orice tentativă de provocare şi agresiune”, a transmis prim-ministrul, într-un comunicat al Executivului bulgar.

Guvernatorul din Utah: Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu poliția. Noi detalii
Două drumuri din România, incluse în lista celor mai spectaculoase șosele din Europa

Reacția autorităților române după pătrunderea dronei

Sâmbătă seara, populația din comunitățile de la granița cu Ucraina, inclusiv municipiul Tulcea, a primit două mesaje RO-Alert și a fost îndemnată să se adăpostească. O dronă rusească a fost detectată și urmărită timp de aproape o oră.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon germane au monitorizat zona până la ora 21.30. Piloții au avut permisiunea de a deschide focul, dar au decis să nu tragă.

