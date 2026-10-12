Filmul horror „Other Mommy”, cu Jessica Chastain în rolul principal, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, cu încasări de 27,5 milioane de dolari. Pe poziția a cincea s-a clasat „The Social Reckoning”, producția despre scandalul Facebook, care a obținut 5,5 milioane de dolari la debut. Între timp, „Fjord”, lungmetrajul regizat de Cristian Mungiu, a înregistrat încasări de 124.000 de dolari din doar patru cinematografe din New York și Los Angeles, potrivit Variety.

Filmul, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție, este un thriller juridic despre doi părinți suspectați de abuz asupra copiilor. Producția Neon, câștigătoare a Palme d’Or, face parte din seria lansărilor limitate care își testează potențialul comercial înaintea extinderii în cinematografele din America de Nord.

Filmul horror produs de Universal și Blumhouse a obținut 27,5 milioane de dolari în primul weekend de la lansare, depășind estimările inițiale. Povestea urmărește o entitate paranormală care ia înfățișarea mamei unei fetițe, iar Jessica Chastain interpretează unul dintre personajele centrale.

Rezultatul comercial contrastează cu evaluările criticilor și ale spectatorilor. Producția a obținut un scor de 19% pe platforma Rotten Tomatoes și nota „D+” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din cinematografe.

Cu toate acestea, bugetul de producție de 18 milioane de dolari îi oferă filmului o poziție financiară favorabilă. Încasările internaționale au ajuns la 17,69 milioane de dolari, iar totalul mondial s-a ridicat la 45,19 milioane de dolari.

Producția Sony „The Social Reckoning”, scrisă și regizată de Aaron Sorkin, s-a clasat pe locul al cincilea în box-office-ul nord-american, cu încasări de 5,5 milioane de dolari în primul weekend.

Estimările inițiale indicau venituri de 7-8 milioane de dolari la lansare. Rezultatul este mult sub cel obținut de „The Social Network”, filmul din 2010 despre ascensiunea Facebook, care a debutat cu 22 de milioane de dolari în America de Nord, fără ajustarea la inflație.

Nici piețele internaționale nu au adus încasări consistente. „The Social Reckoning” a obținut 3,5 milioane de dolari din 29 de piețe, iar totalul mondial a ajuns la 9 milioane de dolari în primul weekend.

„Fjord” a obținut 124.000 de dolari din patru săli de cinema din New York și Los Angeles, ceea ce îi oferă cel mai puternic debut dintre lansările de nișă menționate în raportarea box-office-ului.

Thrillerul juridic îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și prezintă povestea a doi părinți suspectați de abuz asupra copiilor. Producția, realizată de Neon, urmează să își testeze potențialul comercial pe măsură ce distribuția sa se extinde în următoarele săptămâni.

Alături de filmul lui Cristian Mungiu, printre lansările limitate se numără „Misty Green”, regizat de Chris Rock, și documentarul „Musk”, realizat de Alex Gibney și dedicat lui Elon Musk. Toate trei sunt considerate posibile candidate în cursa pentru premiile Oscar, însă rezultatele comerciale vor depinde de interesul publicului după extinderea distribuției.

Filmul „Digger”, cu Tom Cruise, a înregistrat încasări de 3,2 milioane de dolari în al doilea weekend, din 3.321 de cinematografe. Rezultatul reprezintă o scădere de 60% față de debutul de 8 milioane de dolari.

Până acum, satira a strâns aproximativ 14 milioane de dolari în America de Nord și 35,3 milioane de dolari la nivel mondial. Warner Bros. a investit peste 160 de milioane de dolari în producție, iar estimările citate în presa de specialitate indică posibile pierderi de 245 de milioane de dolari, în funcție de încasările finale.

Thrillerul psihologic „Verity”, cu Anne Hathaway și Dakota Johnson în rolurile principale, s-a clasat pe poziția a doua, după ce a obținut 11,4 milioane de dolari din 3.572 de cinematografe.

Încasările au scăzut cu 64% față de weekendul de lansare. Cu toate acestea, filmul reprezintă un rezultat comercial favorabil pentru Amazon MGM: veniturile au ajuns la 53 de milioane de dolari în America de Nord și la 113 milioane de dolari la nivel mondial, în condițiile unui buget de producție de 40 de milioane de dolari.

Adaptarea cinematografică a jocului video „Resident Evil” a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 8,3 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare.

Producția a acumulat până acum 138,5 milioane de dolari pe piața nord-americană și 300 de milioane de dolari la nivel mondial, la un buget de 75 de milioane de dolari.

Încasările acestui film, alături de cele ale producției „Spider-Man: Brand New Day”, care ocupă locul al treilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari venituri din istorie, ar putea compensa eventualele pierderi ale Sony asociate cu „The Social Reckoning”.

Thrillerul de aventură „Heart of the Beast”, despre un bărbat care supraviețuiește unui accident de avion alături de câinele său, a ocupat locul al patrulea, cu încasări de 7,1 milioane de dolari din 3.365 de cinematografe, în al treilea weekend de la lansare.

Filmul a strâns 49,6 milioane de dolari în America de Nord și 131,3 milioane de dolari la nivel mondial. Pentru a-și justifica bugetul de producție de 82 de milioane de dolari, pelicula va trebui să continue să atragă spectatori în săptămânile următoare.