Filmul japonez „Godzilla Minus Zero” a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 31,6 milioane de dolari în primul weekend de proiecție, depășind producția de animație „The Cat in the Hat”, care a obținut 20 de milioane de dolari, potrivit Associated Press (AP).

Rezultatul marchează un record pentru un film de acțiune într-o limbă străină lansat în cinematografele din America de Nord.

Potrivit datelor citate de publicația americană Variety, producția a fost proiectată în 3.254 de cinematografe, în timp ce „The Cat in the Hat” a avut o lansare mai amplă, în 4.003 săli.

Diferența de încasări arată că noua producție japoneză a atras un public considerabil, în ciuda concurenței unui titlu de animație cunoscut.

Succesul producției continuă parcursul început de „Godzilla Minus One”, lansat în 2023 și regizat tot de Takashi Yamazaki. Filmul anterior a obținut 11,4 milioane de dolari în primul weekend în America de Nord și a ajuns la aproximativ 57,1 milioane de dolari pe această piață.

Prin comparație, noua producție a încasat aproape de trei ori mai mult în primele trei zile de la lansare. Potrivit estimărilor publicate de TheWrap, „Godzilla Minus Zero” a depășit și recordul anterior de debut al distribuitorului american GKIDS, stabilit de animația „The Boy and the Heron”, care obținuse aproximativ 13 milioane de dolari.

Acțiunea filmului se desfășoară în Japonia anului 1949, la doi ani după evenimentele din „Godzilla Minus One”. Țara încearcă să se refacă după război, însă apariția unei noi amenințări pune în pericol eforturile de reconstrucție. De această dată, Godzilla trebuie să înfrunte un nou monstru, Ghidorah, potrivit informațiilor despre producție.

Filmul are o durată de 135 de minute și este o producție japoneză în limba japoneză, distribuită în America de Nord de GKIDS. Încasările internaționale au contribuit la un total mondial de aproximativ 63 de milioane de dolari în primul weekend, potrivit datelor centralizate de The Numbers.

Animația „The Cat in the Hat”, distribuită de Warner Bros., a debutat pe poziția a doua, cu 20,5 milioane de dolari în America de Nord, obținuți din 4.003 cinematografe. Filmul a mai adunat aproximativ 10 milioane de dolari pe piețele internaționale, ajungând la 30,5 milioane de dolari la nivel mondial.

Producția reprezintă o nouă adaptare cinematografică a cărții pentru copii semnate de Dr. Seuss. Povestea fusese adusă anterior pe marele ecran în 2003, într-o comedie cu actori reali, în care Mike Myers a interpretat personajul principal.

Filmul din 2003 a avut încasări de aproximativ 38 de milioane de dolari în primul weekend nord-american și a încheiat parcursul cinematografic cu 134 de milioane de dolari la nivel mondial.

Rezultatul noii animații este sub cel al unor alte adaptări ale operelor lui Dr. Seuss, precum „The Lorax” și „The Grinch”, care au avut debuturi mult mai puternice.

Locul al treilea a fost ocupat de musicalul creștin „Drummer Boy”, produs de Angel Studios, care a obținut 9,3 milioane de dolari din 2.850 de cinematografe.

Pe poziția a patra s-a clasat „You Can See Everything”, cu 8,9 milioane de dolari în al patrulea weekend de proiecție. Documentarul a ajuns astfel la aproximativ 79,8 milioane de dolari încasări totale în America de Nord.

Epopeea indiană „Ramayana: Rise of a Legend” a ocupat locul al cincilea, cu aproximativ 8,7 milioane de dolari în weekendul de debut nord-american. Producția a beneficiat de o distribuție în peste 1.400 de cinematografe, fiind una dintre cele mai ample lansări nord-americane pentru un film indian.

Comedia neagră „Wild Horse Nine”, regizată de Martin McDonagh și avându-i în distribuție pe John Malkovich și Sam Rockwell, a debutat pe locul al optulea, cu aproximativ 6 milioane de dolari din 1.100 de cinematografe.

Clasamentul a inclus și „Clayface”, care a ocupat poziția a șasea, cu 6,7 milioane de dolari, potrivit estimărilor pentru perioada 6-8 noiembrie.

Lansările din acest weekend au contribuit la o revenire a box office-ului nord-american după perioada mai slabă din jurul Halloweenului. Potrivit datelor citate de Associated Press, vânzările totale de bilete au crescut cu 96,8% față de weekendul anterior.

Performanța lui „Godzilla Minus Zero” confirmă interesul publicului pentru producțiile japoneze cu lansare internațională și consolidează poziția francizei în cinematografia contemporană.

Filmul regizat de Takashi Yamazaki pornește cu încasări care depășesc considerabil debutul predecesorului său, iar evoluția din următoarele săptămâni va arăta dacă poate depăși și totalul obținut de „Godzilla Minus One” în America de Nord.