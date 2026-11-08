Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, scris și regizat de Florin Șerban, a câștigat Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cottbus. Distincția, acordată în cadrul competiției desfășurate în Germania, vine după o serie de premii internaționale obținute de producție și cu puțin timp înainte de lansarea acesteia în cinematografele din România.

Trofeul de la Cottbus completează palmaresul recent al filmului, care include Marele Premiu – Leopardul de Aur, Premiul Europa Cinemas Label, Premiul Juriului Tânăr și o Mențiune specială pentru interpretare, acordată debutantului Teodor Butănescu, la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

La Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, Adrian Văncică a primit Premiul pentru cel mai bun actor.

„Mă bucur mult că Nu e locul tău aici a convins şi juriul de la Cottbus, după o vară în care s-a bucurat de foarte multă recunoaştere internaţională. Ne pregătim de lansarea filmului în România, iar încă un succes de felul ăsta mă face să fiu şi mai încrezător că filmul îşi va găsi un public al lui printre spectatorii de acasă”, a declarat Florin Șerban, regizorul filmului.

„Nu e locul tău aici” a fost inclus și pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards, Premiile Academiei Europene de Film. Nominalizările urmează să fie anunțate pe 14 noiembrie.

Povestea filmului se desfășoară pe fundalul unei anchete criminalistice și urmărește transformarea relației dintre un respectat medic chirurg, șeful unui spital de provincie, și fiul său adolescent. Medicul descoperă că băiatul s-a alăturat unui grup extremist și a fost implicat în uciderea unei persoane.

Filmul va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu 27 noiembrie, fiind distribuit de Bad Unicorn.

Lista orașelor și a cinematografelor în care va rula producția este disponibilă pe site-ul Bad Unicorn.

Regizorul Florin Șerban și actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu vor participa la proiecții speciale și întâlniri cu publicul în mai multe orașe:

Reșița - 20 noiembrie

Timișoara- 21 noiembrie

Cluj-Napoca - 26 noiembrie

București - 27 noiembrie

Craiova - 28 noiembrie

Iași - 29 noiembrie

București - 5 decembrie

Din distribuția filmului mai fac parte Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter și Emil Boroghină.

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan, scenografia de Bogdan Ionescu, iar costumele de Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.

Florin Șerban este producătorul filmului și semnează regia, scenariul și montajul, iar Minodora Șerban este producător executiv.

„Nu e locul tău aici” este produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film. Reprezentarea internațională este asigurată de Reason8 Films.

Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România.