Competiția pentru primul loc în box-office-ul nord-american este strânsă între documentarul „You Can See Everything”, produs de A24, și „Clayface”, noua adaptare cinematografică a personajului din universul DC. Cele două producții au obținut încasări de peste 10 milioane de dolari în weekendul recent încheiat. Între timp, „Fjord”, filmul ales de România pentru cursa către o nominalizare la Premiile Oscar 2027, ocupă locul 20 în clasament, potrivit Variety.

Potrivit estimărilor studiourilor, „You Can See Everything” conduce ușor competiția, cu încasări de 10,6 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare. Producția a fost proiectată în 3.242 de cinematografe.

La mică distanță se află „Clayface”, care a obținut 10,4 milioane de dolari în 3.478 de săli de cinema, în al doilea weekend de difuzare. Rezultatele definitive ale box-office-ului urmau să fie centralizate luni.

Documentarul realizat de A24, dedicat lui Elizabeth Holmes, a devenit una dintre surprizele sezonului cinematografic de toamnă. Până acum, producția a acumulat încasări de 63,88 milioane de dolari pe piața nord-americană, deși nu a fost lansată încă în cinematografele internaționale.

Filmul, care are o durată de aproape trei ore, a fost realizat cu un buget de aproximativ 7 milioane de dolari. Recenziile favorabile și interesul publicului au contribuit la menținerea producției în topul preferințelor spectatorilor.

Adaptarea cinematografică „Clayface”, un film cu clasificare R, dedicat personajului negativ din universul Batman, a obținut până acum 44,1 milioane de dolari în America de Nord și 83 de milioane de dolari la nivel mondial.

Producția a costat 44 de milioane de dolari, un buget considerabil mai mic decât cel al altor filme recente din universul DC. Spre comparație, „Superman”, lansat anul trecut, a avut un buget de 225 de milioane de dolari, în timp ce „Supergirl”, programat pentru luna iulie, a beneficiat de 175 de milioane de dolari.

Următoarele proiecte importante ale studioului pentru marele ecran sunt „Superman: Man of Tomorrow”, programat pentru vara anului viitor, și „The Batman: Part II”, anunțat pentru 2028, cu Robert Pattinson în rolul principal.

Pe locul al treilea se menține animația fantasy realizată prin tehnica stop-motion „Wildwood”, produsă de studioul Laika. Filmul a obținut 7,5 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, cu 39% mai puțin decât în perioada precedentă. Încasările totale au ajuns la 25 de milioane de dolari în America de Nord și 35 de milioane de dolari la nivel mondial.

Locul al patrulea este ocupat de comedia romantică „Wicker”, produsă de Black Bear. Pelicula a înregistrat încasări de 4,1 milioane de dolari în 2.374 de cinematografe, în al doilea weekend de la lansare. Scăderea față de debut a fost de doar 28%, iar totalul încasărilor pe piața nord-americană a ajuns la 13,2 milioane de dolari.

Topul primelor cinci producții este completat de „Street Fighter”, reeditarea jocului video realizată de Paramount. Filmul a obținut 3,2 milioane de dolari în a treia săptămână de proiecții, înregistrând o scădere de 63%. Încasările totale se ridică la 53 de milioane de dolari în America de Nord și 91,9 milioane de dolari la nivel mondial.

Producția „Fjord”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Academiei Americane de Film din 2027, se află pe poziția a 20-a în box-office, în al patrulea weekend de la lansare.

Filmul a ajuns la încasări totale de aproximativ 1,2 milioane de dolari, fiind la egalitate cu „La Bola Negra”, producția spaniolă propusă pentru o nominalizare la Oscar.

Filmul distribuit de Netflix a obținut 418.000 de dolari din proiecțiile organizate în 38 de cinematografe. Drama care urmărește mai multe generații a acumulat până acum 1,2 milioane de dolari.

Tot în acest weekend, Netflix a lansat drama de război „The Mosquito Bowl”, regizată de Peter Berg. Producția a înregistrat încasări de 455.000 de dolari din 349 de săli de cinema.