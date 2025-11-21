Bolojan: Multe spitale dau 90% din buget pe salarii și sporuri. Sunt spitale pentru angajați, nu pentru pacienți

Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că multe spitale din România alocă peste 90% din buget pentru salarii și sporuri, lăsând resurse insuficiente pentru medicamente și combaterea infecțiilor. Executivul anunță măsuri pentru reechilibrare și salută extinderea listei medicamentelor compensate.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra modului în care sunt cheltuite bugetele unor unități medicale din România. El a explicat că există spitale în care peste 90% din totalul fondurilor este folosit pentru plata salariilor și a sporurilor, în timp ce resursele necesare tratamentelor, prevenirii infecțiilor nosocomiale și dotărilor sunt insuficiente.

În cadrul unei conferințe de presă, Bolojan a pus problema într-un mod direct: „Avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. Cât mai rămâne pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize?”. El a descris o situație în care structurile interne sunt dezechilibrate, iar modul de alocare a fondurilor a fost orientat spre sporuri maxime și resurse umane minime, fără un rezultat vizibil în calitatea serviciilor. „Constatăm că în aceste spitale ne-am dus pe toate sporurile la nivelul maxim, am pus norma de personal la nivelul minim și nu avem servicii. Aici trebuie intervenit. Acest tip de spitale nu sunt pentru pacienți, ci pentru angajați”, a explicat premierul.

Afirmațiile sale au deschis discuția despre necesitatea reformării schemelor bugetare din spitale, în contextul în care sistemul de sănătate se confruntă cu provocări legate de infecții nosocomiale, deficit de medicamente și dificultăți în asigurarea unui nivel constant al serviciilor medicale.

Premierul a transmis că Executivul intenționează să redistribuie bugetele unităților medicale, astfel încât prioritare să devină serviciile oferite pacienților și nu cheltuielile administrative. Bolojan a afirmat că schimbarea modului de finanțare este esențială pentru a asigura tratamente stabile și accesibile.

El a apreciat inițiativa Ministerului Sănătății de a extinde lista de medicamente compensate, considerând-o un pas important în direcția corectă. Potrivit premierului, demersul va permite o reducere a presiunii bugetare și, în același timp, o creștere a accesului la terapii esențiale. „Ce a făcut Ministerul Sănătății prin extinderea numărului de medicamente generice pe care pacienții le pot accesa nu doar mărește plaja pe care o pot accesa, ci reduc cheltuielile, care au crescut în fiecare an”, a spus el.

Bolojan a precizat că ponderea medicamentelor inovative în totalul cheltuielilor este foarte mare, acestea fiind terapii costisitoare, iar extinderea accesului la medicamente generice poate echilibra sistemul. „Cu același buget vom putea oferi mai multe servicii pacienților din România”, a punctat premierul.

Guvernul a aprobat recent o extindere amplă a listei medicamentelor compensate și gratuite. Măsura include 41 de noi medicamente și lărgește aria de afecțiuni pentru care medicii pot prescrie tratamente existente. Ministerul Sănătății a anunțat că actualizarea listei a fost gândită pentru a aduce tratamentele disponibile în sistemul public mai aproape de standardele europene.

Instituția a transmis că modificarea urmărește să asigure accesul rapid la terapii moderne, în special în domenii cu incidență mare și impact puternic asupra calității vieții pacienților. Sunt vizate oncologia, neurologia, bolile rare și pneumologia. Extinderea accesului la medicamente moderne este menită să crească șansele de supraviețuire și să reducă simptomele în cazul pacienților cu afecțiuni grave sau cronice.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat direcția noii politici de compensare: „Am făcut unul dintre cei mai importanți pași din ultimii ani pentru pacienții din România: extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite cu 41 de medicamente și, în același timp, extinderea listei de afecțiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”.