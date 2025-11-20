Preşedintele CNAS: Reorganizarea spitalelor mici nu va duce la concedieri în sistemul de sănătate

Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a declarat că spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se „reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă. „Poate că aceste spitale vor trebui să se redimensioneze în sensul în care poate au nevoie de paturi de cronici”, a spus acesta, la un post TV.

Horaţiu Moldovan a explicat, miercuri seară, că plata spitalelor în funcţie de performanţă presupune mai mulţi paşi, iar elementul decisiv, în opinia sa, este includerea influenţelor salariale în tariful pe caz ponderat.

„Tarifele cu care sunt plătite spitalele pe cazurile rezolvate nu au crescut în aceeaşi măsură încât să acopere toate aceste salarii, iar Guvernul a venit cu o soluţie, adică introducerea acestor influenţe salariale, adică nişte bani care vin în completarea fondurilor de salarii astfel încât spitalele să poată să asigure cea mai mare cheltuială a lor, adică cheltuiala cu salariile personalului medical. De la 100 de milioane de lei în 2015, aceste plăţi suplimentare, adică influenţele salariale, au ajuns astăzi la 17 miliarde de lei, într-un ritm care nu mai poate să fie susţinut”, a spus acesta, la Medika TV.

Horaţiu Moldovan a explicat că modul de repartizare a fondurilor salariale influenţează activitatea spitalelor, deoarece angajaţii din unităţile cu mulţi pacienţi şi cazuri complexe sunt plătiţi la fel ca cei din spitalele mici, unde numărul prezentărilor este redus.

„Mai mult decât atât, are şi un efect negativ asupra activităţii spitalelor, în sensul în care toate plăţile spitalelor în acest an înseamnă 33 de miliarde de lei. Din 33, 17 miliarde sunt plăţi suplimentare pentru influenţele salariale. În final, ar trebui ca aceste sume să fie incluse în tariful pe caz ponderat, astfel încât spitalele să fie plătite la tarifele corecte”, a mai declarat acesta.

Potrivit şefului CNAS, dacă spitalele mari şi cele mici primesc în prezent fonduri asemănătoare, schimbarea sistemului va obliga unităţile din categoriile trei şi patru să îşi ajusteze organizarea.

„Spitalele vor trebui să ştie că mare parte dintre ele vor trebui să se reconfigureze, mai ales spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc, să nu mai avem spitale cu doi pacienţi din 25 de paturi, cu 23 de paturi goale într-o săptămână”, a mai declarat Horaţiu Moldovan.

El a precizat că reorganizarea spitalelor mici nu va duce la concedieri în sistemul de sănătate, deoarece în acest domeniu există deja un deficit de specialişti.