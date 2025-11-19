Concedieri la Dacia. Sute de angajați, invitați să plece voluntar

Dacia ia în calcul deschiderea unui nou program de plecări voluntare, care ar putea duce la eliminarea a până la 900 de posturi din uzina de la Mioveni. În acest moment, compania are în jur de 11.000 de angajați.

În același timp, la Mioveni urmează să înceapă negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă între sindicat și conducerea Automobile Dacia. Salariații cer majorări de venituri, iar discuțiile vin într-o perioadă în care industria auto trece prin schimbări rapide. În prezent, salariul minim net în companie depășește 4.200 de lei, iar nivelul mediu al veniturilor ajunge la aproximativ 8.000 de lei, potrivit profit.ro.

Anul trecut, rundele de negocieri s-au încheiat cu o creștere de aproximativ 700 de lei la salariul brut, la care s-au adăugat ulterior alte majorări și prime. Reprezentanții sindicali au transmis că intră la discuții pentru a susține interesele membrilor lor.

Dacia a mai derulat un program de plecări voluntare în luna iunie, însă nu toate cererile de renunțare la contract au fost acceptate. Surse interne au precizat pentru HotNews că o parte dintre solicitări au fost respinse, în funcție de necesarul de personal din fiecare secție.

Pachetele financiare oferite angajaților cărora le-a fost aprobată plecarea au fost diferite, în funcție de vechimea în companie:

-până la 2 ani vechime: 24.000 lei (aprox. 5.000 euro);

-2–4 ani vechime: 60.000 lei (aprox. 12.000 euro);

-4–8 ani vechime: 110.000 lei (aprox. 22.000 euro);

-8–12 ani vechime: 130.000 lei (aprox. 26.000 euro);

-12–16 ani vechime: 160.000 lei (aprox. 32.000 euro);

-peste 16 ani vechime: 200.000 lei (aprox. 40.000 euro);

Comparativ cu anii precedenți, nivelul compensațiilor a crescut. În 2023, angajații cu peste 16 ani vechime primeau cel mult 185.000 de lei, iar în 2022 un salariat cu 12–16 ani vechime era eligibil pentru aproximativ 105.000 lei.

Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, derulează un plan de reducere a personalului stabilit în urmă cu un an. Compania intenționează să renunțe la până la 35.000 de angajați până în 2030, în principal prin plecări voluntare, pensionări anticipate și prin neprelungirea contractelor temporare, potrivit Reuters.

Până acum, grupul a ajuns la acorduri cu peste 25.000 de salariați, iar aproximativ 11.000 au părăsit deja fabricile. Urmează negocieri cu încă circa 10.000 de persoane pentru finalizarea planului.

Conducerea a transmis că restructurările au început să producă efecte vizibile. CEO-ul Thomas Schafer a declarat că trei dintre uzine – Wolfsburg, Emden și Zwickau, ultimele două specializate în producția modelelor electrice ID.3, ID.4 și ID.5 – au înregistrat scăderi ale costurilor de producție de aproape 30%.

Volkswagen justifică reorganizarea prin reducerea cererii pe piața auto europeană, estimată la două milioane de vehicule pe an. Pentru companie, această scădere se traduce prin aproximativ 500.000 de mașini vândute în minus, motiv pentru care grupul consideră necesară restructurarea lanțului de producție și decizie, mai scrie Reuters.