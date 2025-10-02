Spitalul din Iași unde au murit șapte copii nu respecta normele de igienă și sterilizare

Apar noi detalii legate de situația Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, unde cel puțin șapte copii au murit cu zile. Conform unor surse apropiate anchetei, reprezentanții Ministerului Sănătății ar fi stabilit că unitatea nu respecta normele de igienă și de sterilizare, arată știripesurse.ro.

Corpul de control al Ministerului Sănătății, împreună cu Inspecția Sanitară de Stat, a finalizat verificările la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași și la DSP Iași, ca urmare a focarului de infecții asociate cu bacteria Serratia marcescens.

Potrivit sursei, raportul preliminar arată deficiențe sistemice în respectarea normelor de igienă, a procedurilor de sterilizare, în organizarea secției ATI și în managementul intern, care afectează capacitatea spitalului de a preveni și limita răspândirea infecțiilor.

Raportul evidențiază că unitatea nu a implementat recomandările primite de la același corp de control în aprilie 2024, deși acestea fuseseră comunicate oficial în mai 2024.

Printre acestea se numărau actualizarea procedurilor de screening la internare, trasabilitatea probelor și implicarea laboratorului de microbiologie în monitorizarea igienei.

„Nu a fost prezentat niciun document” privind modul de implementare, notează concluzia secțiunii.

Inspectorii Ministerului Sănătății notează că planul spitalului pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) nu include indicatori esențiali, precum incidența pe tipuri de infecții sau obiective clare privind creșterea capacității de diagnostic și supraveghere.

Planificarea controlului bacteriologic este considerată „irelevantă”. În „Ghidul de izolare” al unității nu există nicio mențiune referitoare la Serratia marcescens, agentul implicat în focar, responsabilitatea fiind atribuită medicului-șef SPIAAM.

Verificările în secția ATI – Corp A au scos la iveală lipsa lavoarelor conectate la apă curentă în saloane și rezerve, absența circuitelor funcționale și nerespectarea cerințelor legale pentru igiena mâinilor.

Inspectorii subliniază obligația ca fiecare încăpere să fie dotată cu chiuvetă cu acționare non-manuală, dozatoare dedicate și prosoape de unică folosință, cerințe neîndeplinite în teren.

Raportul mai consemnează absența cabinetului pentru consult preanestezic, a postului de supraveghere, a unui sistem de acces controlat și a vestiarului-filtru cu duș pentru personal. De asemenea, nu sunt respectate normele privind filtrele de acces pentru pacienți și vizitatori, lipsesc boxele pentru lenjerie murdară și deșeuri medicale, iar amplasarea paturilor nu corespunde standardelor legale.

Pe 29 septembrie, controlul efectuat la Spitalul de Copii „Sf. Maria” a identificat materiale sterile cu termenul de valabilitate depășit, precum un balon de resuscitare și 55 de sonde Nelaton.

De asemenea, unele materiale erau depozitate pe pervazele ferestrelor, indicând deficiențe în stocare și verificarea valabilității. Vestiarele personalului ATI sunt comune, cu câte trei persoane la un dulap, fără filtru de schimb la nivelul secției.

Din cauza lipsei lavoarelor în saloane, procedura internă privind igiena mâinilor „nu poate fi aplicată ca măsură de prevenire a IAAM”, menționează inspectorii. Directoarea de îngrijiri a confirmat că spălarea mâinilor după contactul cu un pacient septic se realizează în alte încăperi, nu la patul pacientului, contrar standardelor de practică.

La Stația Centrală de Sterilizare, deși fluxurile și registrul de evidență există, lipsesc instrumente obligatorii, cum ar fi lampa cu lupă pentru inspecția vizuală, iar înregistrările pentru anumite zile sunt incomplete, nefiind menționat conținutul casoletelor sau numărul biberoanelor. Totodată, pe rafturile zonei sterile au fost găsite două cuve nesterile destinate ATI.

Biberoneria nu dispune de dotările sanitare necesare (autoclav, aragaz, frigider separat pentru probe) și păstrează probe alimentare împreună cu biberoanele deja umplute, fără evidența predării tetinelor la sterilizare, omisiune recunoscută în nota responsabilului de bloc alimentar, arată raportul.

Spălarea și dezinfecția uniformelor personalului ATI se fac „în regie proprie”, fără procedură standard, încălcând Ordinul 1101/2016. Uniformele medicilor sunt trimise la spălătorie contractuală, ceea ce creează un tratament neuniform al riscului.

Dezinfectanții și echipamentele de protecție sunt scoși direct „pe cheltuieli” din magazia centrală, fără evidență la nivelul secției, încălcând legislația contabilă. În 2024, inventarierea nu a reflectat stocurile permanente.

Spitalul nu a întocmit buget de venituri și cheltuieli pentru ATI, iar în contul „Investiții în curs” figurează sume cheltuite între 2010–2023 pentru lucrări nefinalizate, care „nu și-au atins obiectivele de eficiență și eficacitate”, conform raportului. Inspectorii recomandă actualizarea documentațiilor și finalizarea lucrărilor.

Primul caz de Serratia marcescens a fost înregistrat pe 8 august 2025 în Recuperare pediatrică, urmat de cazuri în ATI între 20–22 august și ulterior în septembrie în ATI–Corp A și Oncologie. Documentul menționează transferuri între corpuri înainte de re-pozitivarea unei paciente, reflectând dinamica internă a focarului.

Medicul-șef SPIAAM a semnalat întârzierea măsurilor DSP Iași și faptul că primele intervenții au fost efectuate abia pe 27 septembrie. Inspectorii notează că răspunsul privind ancheta epidemiologică nu respectă definiția și obiectivele unei astfel de anchete.

În „Ghidul de izolare” al spitalului nu există secțiuni dedicate Serratia marcescens, ceea ce înseamnă că personalul nu avea indicații specifice pentru agentul implicat.

Funcția de șef interimar al Secției ATI a fost ocupată succesiv fără organizarea unui concurs între 1 ianuarie 2023 și 30 iunie 2025 și fără documente care să ateste statutul de cadru didactic universitar, contrar legii.

În cazul medicului primar epidemiolog și coordonator SPIAAM, nu au fost prezentate documente privind examenul de promovare conform OMS 1470/2011.

Achizițiile pentru 2024–septembrie 2025 nu au prezentat abateri de legalitate, însă un audit anterior al Camerei de Conturi Iași a constatat nereguli la servicii de curățenie și catering, sancționate contravențional.

Raportul, aflat în fază preliminară, va fi transmis spre analiză și fundamentarea măsurilor către ministru, spital, Consiliul Județean Iași, DSP Iași și, după caz, organele de cercetare penală. Conducerea spitalului și DSP au trei zile lucrătoare de la aprobarea documentului pentru a trimite obiecțiuni motivate și probe justificative.