Bolojan, mesaj de Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, că reformarea și eficientizarea sectorului public reprezintă, pentru Guvern, condiții esențiale care pot întări capacitatea statului de a garanta drepturi. „Respectarea drepturilor fundamentale începe cu responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie susţinută de instituţii care funcţionează corect”, a mai spus acesta, într-un mesaj.

Premierul a afirmat, despre Declarația Universală a Drepturilor Omului, că documentul rămâne un reper pentru modul în care statele trebuie să protejeze libertățile și demnitatea oamenilor.

„Într-un context global în care presiunile de securitate şi tensiunile economice cresc, Naţiunile Unite atrag atenţia asupra necesităţii de a transforma principiile privind drepturile omului în realităţi vizibile în viaţa de zi cu zi. Nu este suficient să le afirmăm; trebuie să le aplicăm”, a mai declarat șeful Executivului.

Bolojan susține că și în România este nevoie de asumare din partea tuturor celor implicați în viața publică, de la decidenți și instituții, până la mediul de afaceri și cetățeni.

„Accesul la drepturile fundamentale nu se menţine de la sine, ci este rezultatul unui efort constant şi verificabil. În ultimele trei decenii, România a construit instituţii şi mecanisme mai solide pentru protejarea drepturilor cetăţenilor şi pentru combaterea abuzurilor. Aceste progrese sunt reale, dar nu sunt definitive. Pentru Guvern, reformarea şi eficientizarea sectorului public sunt condiţii concrete pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi”, a mai spus acesta.

Premierul a declarat că administrarea „responsabilă” a resurselor publice și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoile actuale ale oamenilor sunt esențiale.

„Reducerea deficitului bugetar şi revenirea la o creştere economică sănătoasă sunt mijloace prin care putem finanţa educaţia, sănătatea şi serviciile publice în mod predictibil. Respectarea drepturilor fundamentale începe cu responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie susţinută de instituţii care funcţionează corect”, a mai spus Bolojan.