Politica

Bolojan, mesaj de Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Comentează știrea
Bolojan, mesaj de Ziua Internațională a Drepturilor OmuluiIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, că reformarea și eficientizarea sectorului public reprezintă, pentru Guvern, condiții esențiale care pot întări capacitatea statului de a garanta drepturi. „Respectarea drepturilor fundamentale începe cu responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie susţinută de instituţii care funcţionează corect”, a mai spus acesta, într-un mesaj.

Bolojan, mesaj de Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Premierul a afirmat, despre Declarația Universală a Drepturilor Omului, că documentul rămâne un reper pentru modul în care statele trebuie să protejeze libertățile și demnitatea oamenilor.

„Într-un context global în care presiunile de securitate şi tensiunile economice cresc, Naţiunile Unite atrag atenţia asupra necesităţii de a transforma principiile privind drepturile omului în realităţi vizibile în viaţa de zi cu zi. Nu este suficient să le afirmăm; trebuie să le aplicăm”, a mai declarat șeful Executivului.

„Accesul la drepturile fundamentale nu se menţine de la sine”

Bolojan susține că și în România este nevoie de asumare din partea tuturor celor implicați în viața publică, de la decidenți și instituții, până la mediul de afaceri și cetățeni.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 decembrie 2025. Cabana Suedezilor
Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 decembrie 2025. Cabana Suedezilor
Marea problemă a lui Cristi Chivu, după prima jumătate a sezonului. Bilanțul e dezastruos pentru român
Marea problemă a lui Cristi Chivu, după prima jumătate a sezonului. Bilanțul e dezastruos pentru român
Oameni de afaceri

Oameni de afaceri. Sursa foto: Freepik

„Accesul la drepturile fundamentale nu se menţine de la sine, ci este rezultatul unui efort constant şi verificabil. În ultimele trei decenii, România a construit instituţii şi mecanisme mai solide pentru protejarea drepturilor cetăţenilor şi pentru combaterea abuzurilor. Aceste progrese sunt reale, dar nu sunt definitive. Pentru Guvern, reformarea şi eficientizarea sectorului public sunt condiţii concrete pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi”, a mai spus acesta.

Bolojan: Respectarea drepturilor trebuie susţinută de instituţii care funcţionează corect

Premierul a declarat că administrarea „responsabilă” a resurselor publice și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoile actuale ale oamenilor sunt esențiale.

„Reducerea deficitului bugetar şi revenirea la o creştere economică sănătoasă sunt mijloace prin care putem finanţa educaţia, sănătatea şi serviciile publice în mod predictibil. Respectarea drepturilor fundamentale începe cu responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie susţinută de instituţii care funcţionează corect”, a mai spus Bolojan.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:54 - Denis Drăguș a fost suspendat două etape de UEFA după eliminarea din meciul Bosnia – România
21:47 - Ion Ceban vrea testare antidrog pentru elevii din Republica Moldova. Dan Perciun: „Nu există așa ceva în UE”. Video
21:39 - Discursul Regelui Charles a cutremurat audiența din Westminster Abbey
21:30 - Moțiunea de cenzură nu îi dă fiori lui Ilie Bolojan. Ce a transmis premierul opoziției
21:22 - Comisia Europeană anticipează că deficitul bugetar al României va depăși 6% din PIB anul viitor
21:15 - Cadavrul carbonizat al unui bărbat, găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată din Oradea

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale