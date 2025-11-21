Bolojan despre numirea Alinei Gîrbea la MIPE: E propunerea USR, a fost verificată din punct de vedere legal

Premierul Ilie Bolojan clarifică numirea Alinei Roxana Gîrbea ca secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după ce în spațiul public au apărut discuții legate de faptul că aceasta este cumnata lui Cătălin Drulă. Reacție și din partea ministrului Dragoș Pîslaru.

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri, într-o conferință de presă, că numirea Alinei Roxana Gîrbea în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este o propunere venită din partea USR, partid care are alocate astfel de funcții în cadrul coaliției de guvernare. Declarația a venit după controversele apărute în spațiul public privind faptul că Gîrbea este cumnata deputatului USR Cătălin Drulă.

Bolojan a afirmat că, din perspectiva Guvernului, nu există nicio problemă juridică în această numire. „Fiecare partid are o pondere în coaliţie şi propune secretari de stat. Doamna Gârbea este propunerea de secretar de stat făcută de USR. Din punct de vedere al reglementărilor legale, a fost verificată, nu a avut niciun fel de probleme, are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie. Din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie”, a spus premierul.

Pe lângă aspectele legate de rudenie, în spațiul public au apărut întrebări referitoare la faptul că Alina Gîrbea ar fi solicitat decontarea locuinței și a transportului. Premierul a precizat că nu are informații clare despre existența unei astfel de cereri, dar a reamintit cadrul legal în vigoare.

„În ceea ce priveşte alte aspecte legate de drepturi, nu ştiu dacă a făcut cerere sau nu, dar, aşa cum ştiţi, există prevederi legale pe baza cărora un secretar de stat, un ministru, poate beneficia de locuinţă de serviciu, pentru care plăteşte o anumită formă de chirie în aşa fel încât, pe perioada funcţiei, să aibă unde locui”, a spus Bolojan.

Premierul a menționat și experiența sa din perioada în care era secretar general al Guvernului, amintind că, în trecut, unii demnitari rămâneau în apartamentele de serviciu și după încheierea mandatului. „Se uitaseră cei care erau pe funcţie în aceste apartamente, după ce şi-au terminat mandatul. Acum, acest lucru nu mai este posibil”, a adăugat el.

Și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat joi, la Guvern, dacă știa că noul secretar de stat este cumnata lui Cătălin Drulă. Acesta a declarat că rolul său este exclusiv instituțional și că nu se ocupă de verificări privind viața personală a secretarilor de stat.

„Nu este rolul meu să fac astfel de analize, este o decizie... Și dumneavoastră cred că aţi fost la o anumită şcoală sau un liceu sau o grădiniţă şi cu toate astea nu cred neapărat că ştiţi ce au făcut după aceea, după 20 de ani, 30 de ani, colegii dumneavoastră de grădiniţă, şcoală şi liceu. Poate aveţi relaţii mai apropiate cu colegii dumneavoastră decât am avut eu”, a spus ministrul.

Pîslaru a precizat că Gîrbea și-a început activitatea oficială imediat după intrarea în vigoare a actului de numire. „Eu am un rol instituţional de coordonare a instituţiei, eu am primit-o în dimineaţa aceasta pe doamna Alina Gârbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare, sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală”.

Ministrul a subliniat că, din punct de vedere profesional, aceasta întrunește toate condițiile pentru funcția respectivă. „Vă asigur că, instituţional, doamna Gârbea întruneşte toate condiţiile, având în vedere CV-ul dumneaei şi capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitari, de secretari de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a afirmat Pîslaru.