Social Bolojan a semnat legea contra șpăgilor din Sănătate. Ce portițe lasă







Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a promulgat Legea pentru modificarea alineatului (2) al articolului 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, un act normativ care schimbă modul în care pacienții pot „mulțumi” pentru îngrijirile medicale primite.

Ilie Bolojan a promulgat o nouă lege

Noua lege interzice explicit plățile suplimentare și donațiile oferite personalului medical, dar permite pacienților să facă donații către unitățile sanitare în care au fost îngrijiți, cu respectarea dispozițiilor legale.

Modificarea legislativă a fost adoptată luna trecută de Camera Deputaților cu o largă majoritate: 283 de voturi „pentru” și 20 de abțineri. Inițiativa aparține unui grup de deputați USR și vine în contextul unei dezbateri publice de lungă durată privind limitele recunoștinței față de personalul medical și riscurile legale asociate gesturilor tradiționale, precum oferirea unui cadou sau a unei sume de bani.

„Pacientul poate face donații unității sanitare unde a fost îngrijit, cu respectarea dispozițiilor legale în materie”, se prevede în forma adoptată a legii. Textul elimină astfel orice echivoc cu privire la posibilitatea ca pacienții să ofere recompense materiale angajaților din sistemul medical.

Șpaga este strict interzisă

Unul dintre inițiatorii proiectului, deputatul USR Emanuel Ungureanu, a declarat că șpaga nu trebuie încurajată și că orice altă formă de recunoștință din partea pacienților față de medici sau alți angajați ai spitalului este interzisă prin lege.

„Pacienții trebuie învățați de medici că un cuvânt de mulțumire și o rugăciune sunt suficiente. Medicii sunt cei responsabili să le spună pacienților care vor să sprijine un spital ca formă de recunoștință pentru actul medical de calitate de care au beneficiat că acest lucru se poate face doar printr-o donație legală către unitatea sanitară.

Orice altă formă de recunoștință din partea pacienților față de medici sau alți angajați ai spitalului este interzisă prin lege”, a declarat Ungureanu.

Comportament etic și transparent în spitale

Acesta a adăugat că inițiativa vine în sprijinul unui comportament etic și transparent în spitale: „Ce am aprobat astăzi? Nu legalizarea șpăgii, cum am văzut niște titluri false din media, ci am legalizat forma prin care orice persoană care vrea să sprijine un spital ca formă de recunoștință pentru binele care i s-a făcut să o poată face în mod legal.”