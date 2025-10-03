Bolojan a anunțat în ce condiții vor fi majorate pensiile și salariile din sectorul public

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că salariile din sectorul public și pensiile vor rămâne plafonate, urmând să fie majorate doar dacă deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB până la sfârșitul anului viitor. „Conform deciziilor pe care le-am luat şi care sunt nişte elemente pe care se bazează traiectoria pe care v-am spus-o, până la sfârşitul anului 2026 salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate”, a spus acesta, la un post TV.

Întrebat la Prima TV dacă are în plan creșterea pensiilor până la rotativa guvernamentală, premierul a explicat că, potrivit deciziilor deja asumate, salariile din sectorul public și pensiile vor rămâne plafonate până la sfârșitul anului 2026.

El a adăugat: „În condiţiile în care, la finalul lui 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci cu siguranţă vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”.

Premierul a atras atenția că majorările trebuie să fie „sustenabile”, altfel apar dezechilibre generate de „niște măsuri care aparent sună bine, dar care mai devreme sau mai târziu sunt contrazise de economia reală”.

„Ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat prin nişte inflaţii, care nu mai sunt ţinute sub control sau printr-o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele. Că noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România”, a mai explicat acesta.

El a adăugat că, pentru ca România să dispună de mai multe resurse pentru asistență socială, investiții, sănătate sau educație, este necesar fie să crească numărul persoanelor active în economie, fie să fie impozitați mai mult cei care muncesc.

„Dar nu putem avea mai mult şi soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulţi oameni în economie”, a mai spus Bolojan.