Bolojan, despre concediile medicale: Costul anual este de peste un miliard de euro

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România cheltuie anual aproximativ șase miliarde de lei pentru concediile medicale, o sumă dublă față de acum zece ani. „O problemă importantă e descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale, costul anual este de peste un miliard de euro”, a spus acesta, în conferința de presă de la Palatul Victoria.

Premierul a declarat că România plătește anual șase miliarde de lei pentru concediile medicale, dublu față de acum zece ani.

„O problemă importantă e descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale, costul anual este de peste un miliard de euro. Acum zece ani era la jumătate din valoare. Trebuie să descurajăm această practică”, a spus acesta.

Bolojan a precizat că nu se referă la persoanele care au probleme medicale reale, ci la situațiile precum zilele libere dintre Crăciun și Anul Nou sau la alte cazuri vizibile în statistici, ale căror costuri sunt suportate de angajatori sau de stat.

„Nu mă refer aici la cei care într-adevăr au un temei justificat, o boală serioasă, ci mă refer la punțile dintre Crăciun și Anul Nou sau la elemente pe care le vede orice om care se uită într-o statistică și pe care le achită angajatorul sau statul. De asemenea, este nevoie ca toate cheltuielile sociale să fie date celor cu venituri mici în această zonă”, a explicat acesta.

Premierul a afirmat că partidele politice pot funcționa și cu subvenții mai reduse de la bugetul de stat. El a sugerat că, printr-o rectificare bugetară, ar putea fi eliminată alocarea pentru ultima lună din an, ceea ce ar însemna o scădere de aproximativ 10%.

„Subvențile se stabilesc prin buget, când va veni bugetul se vor stabili pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a mai spus acesta.

Când un jurnalist a subliniat că este necesară modificarea legislației, Bolojan a răspuns: „Am răspuns, e nevoie de acord și se poate face orice fel de modificare”.