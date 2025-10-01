Probleme stomatologice pun în pericol sănătatea inimii. Care este legătura dintre dinți și inimă

Când vorbim despre sănătate, de cele mai multe ori ne gândim la alimentație, sport și odihnă. Însă un aspect adesea neglijat este sănătatea orală, care are un impact mai mare decât ne imaginăm asupra întregului organism, inclusiv asupra inimii. Numeroase studii au demonstrat o legătură directă între bolile dentare și afecțiunile cardiovasculare. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă la nivelul dinților și gingiilor poate ajunge să afecteze sănătatea inimii.

Cavitatea orală este un punct de intrare important în organism. Atunci când igiena dentară este precară și apar inflamații gingivale sau carii netratate, bacteriile pot pătrunde în sânge. Aceste microorganisme circulă prin sistemul sanguin și pot provoca inflamații la nivelul vaselor de sânge, crescând riscul de ateroscleroză, hipertensiune sau chiar infarct.

De asemenea, boala parodontală (afecțiunea gingiilor și a țesuturilor de susținere a dinților) este asociată cu un risc crescut de endocardită infecțioasă – o inflamație gravă a stratului interior al inimii, care apare atunci când bacteriile ajung și se atașează de valvele cardiace.

Problemele dentare și bolile de inimă au și factori de risc comuni. Fumatul, alimentația nesănătoasă, consumul excesiv de zahăr, stresul sau lipsa de igienă orală contribuie atât la apariția cariilor și gingivitei, cât și la deteriorarea sănătății cardiovasculare.

Mulți pacienți ajung la medicul stomatolog doar atunci când durerea devine insuportabilă. Însă controalele periodice pot preveni complicațiile și pot proteja nu doar dinții, ci și inima. Curățarea profesională a tartrului, tratarea la timp a cariilor și menținerea unei igiene orale corecte (periaj de două ori pe zi, ață dentară și apă de gură) sunt pași simpli, dar esențiali.

„Un zâmbet sănătos protejează nu doar estetica, ci și inima pacientului. Bacteriile din cavitatea orală pot afecta vasele de sânge și pot contribui la formarea cheagurilor. De aceea, prevenția și controalele regulate la dentist sunt o investiție în sănătatea generală”, explică medicul stomatolog ALNASHAR AHMED.

Mers la dentist cel puțin de două ori pe an.

Periaj de minimum două ori pe zi, corect și complet.

Evitarea fumatului și a consumului excesiv de zahăr.

Adoptarea unei diete bogate în fructe, legume și proteine sănătoase.

Monitorizarea tensiunii și a sănătății cardiovasculare, mai ales dacă există probleme dentare frecvente.

Legătura dintre sănătatea orală și cea cardiacă este reală și demonstrată medical. Îngrijirea dinților nu înseamnă doar un zâmbet frumos, ci și o inimă mai puternică și un risc mai mic de boli grave. În definitiv, prevenția începe cu pași mici, dar constanți – iar vizita la stomatolog ar trebui privită ca o parte integrantă a grijii pentru sănătatea întregului organism.