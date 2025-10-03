Partidele ar putea pierde subvenția din luna decembrie. Bolojan: Pot funcționa cu sume mai mici

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în acest an va avea loc încă o rectificare bugetară și că, dacă se va ajunge la un consens, subvențiile pentru partide nu vor mai fi acordate în ultima lună. „Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a spus acesta, la conferința de presă de la Palatul Victoria.

Vineri, la conferința de presă de la Palatul Victoria, Bolojan a fost întrebat dacă subvențiile pentru partide vor fi reduse în acest an.

„Subvenţiile se stabilesc prin buget, când va veni bugetul, se vor stabili pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%. Cred că partidele pot funcționa cu sume mai mici”, a răspuns acesta.

Premierul a afirmat că efectele măsurilor vor fi vizibile anul viitor, deoarece în acest an ele se aplică doar câteva luni.

„În ceea ce priveşte efectele acestor măsuri, ele se văd în principal anul viitor. Pentru că, aşa cum am explicat, anul acesta aplicându-se doar pe două-trei luni de zile nu au cum să se vadă. Practic, din efectele pe anul viitor, aceste măsuri vor fi de aproximativ 1% din PIB cel puţin”, a mai spus acesta.

Întrebat ce economii ar aduce măsurile din administrație, premierul a răspuns: „În ceea ce priveşte reducerile din administraţie, dacă am calcula o reducere de aproximativ 10% pe administraţia locală şi pe cea centrală, ceea ce este fezabil, fără niciun fel de probleme, ar însemna cel puţin 10 miliarde de lei”.

Bolojan a subliniat că reforma administrației este aproape finalizată, iar săptămâna viitoare Guvernul va avea o decizie finală.

„Pe administrație, lucrurile sunt rezolvate. Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și, cu cât mai repede se clarifică celelalte aspecte care țin de administrația centrală și celelalte puncte pe care le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 ca să-l adoptăm în această lună. Cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine”, a explicat acesta.