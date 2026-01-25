Cercetătorii au dezvoltat un senzor biologic care semnalează apariția bolilor

Cercetătorii au dezvoltat un implant cutanat inovator, capabil să își schimbe culoarea pentru a semnala apariția bolilor înainte ca simptomele să devină evidente. Această piele artificială funcționează ca un fel de indicator biologic când organismul resimte primele dezechilibre sau inflamații, informează dailystar.co.uk.

Potrivit specialiștilor, tehnologia ar putea revoluționa prevenția medicală, oferind pacienților și medicilor un semnal vizual timpuriu, înainte ca starea de sănătate să se deterioreze. Implantul utilizează materiale inteligente care reacționează la schimbările chimice din corp, transformându-se astfel într-un monitor discret, dar extrem de eficient, al sănătății individuale.

Mai exact, o echipă de cercetători a dezvoltat un implant revoluționar, descris ca fiind o „piele vie”, care ar putea transforma modul în care monitorizăm sănătatea.

Această grefă specială emite o lumină verde atunci când organismul dă semne că o boală ar putea apărea, oferind utilizatorilor un semnal vizibil și continuu despre starea lor de sănătate. Tehnologia promite să fie un pas important în domeniul dispozitivelor medicale purtabile, combinând monitorizarea biologică cu o interfață intuitivă și ușor de observat.

Dispozitivul, conceput să urmărească biomarkerii, proteine care indică inflamații, stres sau boli, emite un semnal vizual imediat atunci când detectează anomalii, iar oamenii au șansa de a afla din timp dacă se îmbolnăvesc.

Spre deosebire de ceasurile inteligente care oferă doar o imagine punctuală a stării de sănătate, acest implant sub formă de grefă de piele oferă o indicație continuă, non-stop, a stării interne a corpului.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Tokyo, în colaborare cu ingineri de la RIKEN și Canon Medical Systems, iar testele preliminare au fost efectuate pe șoareci.

Profesorul Hiroyuki Fujita, membru al echipei de cercetare, a explicat că metodele tradiționale sunt adesea invazive sau oferă doar instantanee ale parametrilor biologici.

„Am urmărit să creăm un sistem biologic integrat, capabil să ofere detectare continuă și interpretare intuitivă, chiar și în confortul propriei locuințe”, a precizat Hiroyuki Fujita.

Deoarece senzorul este realizat din celule stem epidermice vii, cercetătorii subliniază că funcționarea sa se bazează pe procesul natural de regenerare a pielii. Astfel, dispozitivul nu necesită baterii. Profesorul Fujita a explicat: „Spre deosebire de aparatele convenționale, care depind de surse externe de energie sau de înlocuiri periodice, acest sistem este întreținut biologic chiar de organism.”

„În timpul experimentelor noastre, senzorul s-a menținut timp de peste 200 de zile, datorită faptului că celulele stem modificate au regenerat continuu epiderma”, a adăugat profesorul.

Oamenii de știință estimează că această tehnologie ar putea fi utilizată nu doar în domeniul sănătății umane, ci și în cercetarea animalelor și medicina veterinară. Indicatorii vizuali ai sănătății ar putea permite identificarea timpurie a bolilor la animalele care nu pot comunica simptomele în mod direct.