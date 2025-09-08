Justitie Bodyguard înjunghiat pe o stradă din Craiova. Suspectul, nepotul unui lider interlop, este căutat de polițiști







Poliția din Craiova este în alertă. Un bodyguard al omului de afaceri craiovean Cătălin Stroe a fost rănit cu cuțitul pe Strada A.I. Cuza, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un clan care controlează Craiova ar fi responsabil, potrivit surselor din poliție.

Potrivit surselor judiciare, agresorul ar fi nepotul lui Cristian Marian Vlădescu, zis Ventura. Acesta este considerat de anchetatori un lider interlop din Dolj. După atac, suspectul ar fi fost imobilizat și lovit de bărbatul rănit și de un prieten al acestuia. O parte din incident a fost filmată de un trecător și înmânată autorităților. Apelul la Poliție a venit de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, unde a ajuns un tânăr de 24 de ani înjunghiat.

Ancheta a stabilit că rănitul este Eduard Rujea, bodyguard al omului de afaceri Cătălin Stroe. Suspectul, în vârstă de 21 de ani, ar fi nepotul lui Ventura; acesta ar fi fugit de la locul faptei și este căutat. Rujea ar fi fost lovit cu cuțitul în abdomen și în zona claviculei; viața nu i-ar fi fost pusă în pericol, potrivit primelor informații medicale.

După altercație, Rujea și prietenul său au fost reținuți 24 de ore pentru lovire sau alte violențe, apoi plasați sub control judiciar.

Surse din anchetă susțin că tensiunile dintre anturajul lui Cătălin Stroe (patron al unor saloane de evenimente) și gruparea Ventura sunt mai vechi. Rujea ar fi intrat anterior în conflict cu apropiați ai lumii interlope locale, episod rămas în atenția polițiștilor.

“Ventura” este porecla lui Cristian Marian Vlădescu, personaj cunoscut presei și anchetatorilor din Craiova ca lider al unei grupări interlope locale. Numele său apare în mai multe dosare și incidente publice din ultimii ani, în special pe zonele cămătărie, șantaj și violențe. În aprilie 2023 s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile de Tribunalul Dolj pentru grup infracțional organizat și șantaj în cazul lui Vlădescu și a altor membri („Gore”, „Păpădie”), după acțiuni DIICOT. De atunci nu s-a mai auzit nimic. Se poate spune că beneficiază de prezumția de nevinovăție până la hotărâri judecătorești definitive.

Polițiștii doljeni au deschis dosar penal și strâng probe din imaginile video surprinse la fața locului. Sunt audiați martori și se caută activ tânărul de 21 de ani, indicat drept agresor. Oricine are informații este rugat să contacteze IPJ Dolj.