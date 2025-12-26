Suferința artistului Ion Drăgan, plecat fulgerător la 54 de ani: Îmi doream din inimă să treacă 

Ion Drăgan s-a stins din viață ieri, 25 decembrie 2025, la doar 54 de ani, lăsând în urmă multă durere în rândul celor care l-au cunoscut, dar și al fanilor, profund marcați de pierderea neașteptată, potrivit anunțului făcut de CJCPCT Gorj. Deși era apreciat pentru muzica sa, puțin știu despre boala cu care acesta s-a confruntat.

Înainte de infarct, interpretul mersese să își colinde o colegă de breaslă, iar în noaptea de Crăciun vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, fără ca nimic să indice o situație gravă.

În dimineața zilei de 25 decembrie, tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în locuința din comuna Bălești, județul Gorj. Vestea a șocat comunitatea din Oltenia chiar în ziua de Crăciun.

Deși era cunoscut și apreciat pentru muzica sa, Ion Drăgan a avut un trecut dificil, despre care puțini dintre cei care l-au urmărit au știut. În urmă cu ceva timp, interpretul vorbea deschis despre perioadele dificile din viața sa, când s-a confruntat cu o boală gravă provocată de o tumoră la coloană și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

„Eu m-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit până la 19- 20 de ani. Am fost tânărul pensionat pe caz de boală, care am stat 11 ani. Aveam pensie, că eram sudor de meserie atunci când eu lucram și m-am îmbolnăvit. Dureros a fost pentru că dorești mult de la viață. Poți să ai cât ai avea. Dacă n-ai sănătatea și care să te cuprindă, nu te egalezi cu nimeni decât cu sănătatea. Eu de 5 ori am fost operat. De 5 ori. Chiar doream din toată inima să treacă boala mai repede. Să devenim și noi oameni normali”, spunea acesta.

Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj au fost cei care au confirmat vestea morții interpretului.

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au scris reprezentanții, într-o postare pe Facebook.