BNR menține dobânda la 6,5% și estimează o descreștere lentă a inflației

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis miercuri, 8 octombrie 2025, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Decizia survine pe fondul perspectivelor unei descreșteri foarte lente a inflației până la sfârșitul anului, ca urmare a efectelor tranzitorii provocate de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor începând cu 1 august.

„Actualele evaluări relevă perspectiva ajungerii ratei anuale a inflației pe un platou la finele trimestrului III și a descreșterii foarte lente a acesteia în următoarele trei luni. Implementarea pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie poate genera presiuni dezinflaționiste mai intense pe termen mediu, în special prin corecția bugetară inițiată în 2025 și probabil accentuată anul viitor, ceea ce va conduce și la o ajustare consistentă a deficitului de cont curent”, a precizat instituția condusă de Mugur Isărescu.

Instituția a mai transmis că incertitudinile rămân ridicate, în special în ceea ce privește măsurile viitoare de consolidare bugetară, perspectivele economiei interne și evoluțiile externe, precum tensiunile comerciale globale, războiul din Ucraina sau situația din Orientul Mijlociu.

Pe lângă menținerea dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, BNR a hotărât:

-rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an;

-rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an;

-menținerea nivelurilor actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Decizia a fost luată „pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, în condițiile incertitudinilor ridicate”.

Rata anuală a inflației a crescut în iulie 2025 la 7,84%, de la 5,66% în iunie, și a urcat în august la 9,85%, peste nivelul prognozat. Creșterea a fost determinată de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor, ca parte a pachetului fiscal-bugetar adoptat în iulie.

Efectele au fost resimțite mai ales asupra componentelor exogene ale indicelui prețurilor de consum (IPC), în special energia electrică. Rata anuală a inflației CORE2 ajustat a crescut în august la 7,9%, de la 5,7% în iunie, reflectând transferul majorării TVA asupra prețurilor de consum, reziliența cererii pe anumite segmente și nivelul ridicat al așteptărilor inflaționiste pe termen scurt.

Rata anuală a inflației armonizate (IAPC) pentru România a ajuns la 8,5% în august 2025, de la 5,8% în iunie, în timp ce rata medie anuală a inflației IPC s-a majorat la 5,7% în august.

În trimestrul II 2025, economia României și-a accelerat creșterea la 1,2% (față de 0,1% în trimestrul anterior), iar PIB-ul anual s-a menținut la 0,3%. Cererea internă a încetinit ușor, în timp ce exportul net a redus impactul contracționist, datorită creșterii volumului exporturilor și scăderii volumului importurilor.

Deficitul comercial și cel de cont curent s-au restrâns, în parte datorită evoluțiilor pozitive ale balanței veniturilor. În același timp, vânzările cu amănuntul și consumul gospodăriilor au înregistrat o încetinire marginală, iar producția industrială și lucrările de construcții au consemnat creșteri notabile în primele luni ale trimestrului III.

Pe piața muncii, efectivul salariaților a continuat să scadă în lunile iunie-iulie, iar rata șomajului BIM a scăzut ușor în perioada iulie-august. Totuși, deficitul de forță de muncă raportat de companii a crescut în trimestrul III, deși mai puțin decât în trimestrele anterioare.

Creditul acordat sectorului privat a continuat să scadă, ajungând la 8,0% în august, de la 9,1% în iunie, în special componentele în lei. În schimb, creditul în valută a accelerat ușor, ceea ce a menținut ponderea componentelor în lei la 69,3% în august, în scădere ușoară față de luna iunie.