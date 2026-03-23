Blocul Patria va fi consolidat. Primăria Capitalei va suporta cea mai mare parte din costuri

Blocul Patria din Capitală este inclus pe lista clădirilor ce urmează să intre în proces de consolidare, iar Primăria Municipiului București ar putea acoperi cea mai mare parte a cheltuielilor, în încercarea de a debloca proiectul.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că proiectul tehnic este finalizat, însă există rezerve din partea proprietarilor, în special legate de costurile intervenției. În acest context, autoritățile locale intenționează să clarifice situația și să stabilească un plafon financiar.

Edilul a explicat că intervențiile nu pot începe fără acordul locatarilor, iar în prezent există refuzuri cauzate de incertitudinile financiare. Autoritățile încearcă să convingă proprietarii să accepte relocarea temporară și semnarea documentelor necesare.

„Barul Melody am înţeles că are şi nişte datorii de vreo câteva milioane de lei acumulate în timp. Trebuie să intre împreună cu cinematograful şi cu Blocul Patria în consolidare. (...) La Blocul Patria vor începe lucrările după ce vom fi avut acordul proprietarilor, care este important. În momentul de faţă, oamenii refuză să semneze şi să se mute pentru că au aceste incertitudini în ceea ce priveşte costurile. (...) Dacă ar ţine de noi, am putea să ne apucăm foarte repede, dar trebuie să discutăm cu oamenii”, a precizat Ciprian Ciucu.

În paralel, autoritățile analizează și situația unor spații din apropiere, inclusiv Barul Melody, care ar urma să fie expropriat de Primăria Sectorului 1 în beneficiul municipiului. De asemenea, este vizat și terenul din fața Librăriei Cărturești.

„Acel spaţiu, vă daţi seama, e în buricul târgului. Câţi oameni trec pe acolo? L-am văzut şi m-am întrebat, nu-l vede nimeni? Nu eram primar general şi nu ştiam situaţia lui. Am înţeles că acel spaţiu a aparţinut blocului de lângă. (...) Era spaţiul blocului, spaţiul verde. Nu ştiu cum, în timp, a încăput pe mâna unui proprietar.

Am înţeles că a depus de vreo 10 ori documentaţie pentru a primi certificat de urbanism să facă un bloc acolo. Este evident că nu are cum să primească autorizaţie, certificat de urbanism, care să-i permită să facă bloc în faţa unui clădiri de patrimoniu, cum este casa în care se află Librăria Cărtureşti.

Singura soluţie, pe care a încercat-o primarul Sectorului I, să-l invite la discuţii, să cumpere, cere un preţ foarte mare, că e foarte central. Oricum, nu poate construi acolo şi eu cred că poate să fie expropriat la un preţ corect, pentru că acolo e spaţiu verde şi nu teren construibil”, a explicat primarul general al Capitalei.