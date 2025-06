Un grup de aproximativ 150 de activiști anti-Israel și pro-teroriști Hamas a atacat sediul companiei OIP Land Systems din Belgia, specializată în producția de vehicule blindate.

Compania, deținută de statul israelian, era ținta unui protest al activiștilor de extremă stânga pro-teroriști Hamas din Gaza. În timpul acțiunii, manifestanții au distrus mai multe blindate care urmau să fie livrate armatei ucrainene.

Incidentul a fost cauzat de o confuzie majoră, activiștii crezând că echipamentele militare sunt destinate forțelor israeliene, în timp ce acestea urmau să fie trimise în zona de conflict din estul Ucrainei.

150 Belgian anti-Israel activists have stormed the Israeli-owned defense company OIP Land Systems and destroyed armored vehicles that were about to be sent to the Ukrainian Army.

OIP has provided Ukraine with around 260 armored vehicles since the war started.

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2025