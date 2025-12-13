Blestemul „Podului Dracului” de la Soveja. Povestea generalului dispărut care încă dă ordine din ceață

O legendă puțin cunoscută din Vrancea vorbește despre dispariția misterioasă a unui general austro-ungar în Primul Război Mondial, pe Podul Dracului de la Soveja. Tradiția locală spune că în nopțile cu ceață podul „prinde viață”.

În zona montană a Vrancei, nu departe de localitatea Soveja, există un pod vechi, de piatră, care traversează o vale îngustă și împădurită. Localnicii îl numesc de generații „Podul Dracului”, iar numele său nu apare întâmplător în tradiția orală. Podul este legat de una dintre cele mai puțin cunoscute legende din regiune, o poveste care îmbină realități istorice din timpul Primului Război Mondial cu elemente de mit, teamă și memorie colectivă.

Legenda vorbește despre un general austro-ungar care ar fi dispărut fără urmă în timpul unei misiuni militare, în plină ceață, chiar pe acest pod. De atunci, spun localnicii, locul nu a mai fost niciodată la fel.

Soveja și Munții Vrancei au avut o importanță strategică majoră în timpul Primului Război Mondial. Zona făcea parte din linia Carpaților Orientali, unde trupele austro-ungare și cele românești s-au confruntat în lupte dificile, pe teren accidentat, adesea în condiții meteorologice extreme.

Documentele istorice confirmă existența unor unități austro-ungare care au traversat regiunea în anii 1916–1917, folosind drumuri forestiere, trecători montane și poduri improvizate sau vechi. În acest context apare și legenda generalului, un ofițer de rang înalt care ar fi condus o coloană militară în zonă.

Numele său nu este consemnat în mod clar în arhivele locale, ceea ce a alimentat și mai mult misterul din jurul poveștii.

Potrivit tradiției orale culese de la localnici, generalul austro-ungar traversa podul într-o noapte cu ceață extrem de densă. Martorii, soldați din subordine sau localnici care ar fi fost mobilizați ca ghizi, ar fi povestit ulterior că ceața a coborât brusc peste vale, reducând vizibilitatea la câțiva pași.

Generalul ar fi fost ultimul care a pășit pe pod. Coloana a continuat deplasarea, însă când s-a făcut apelul, comandantul lipsea. Nu s-au găsit urme de cădere, nu s-au descoperit semne de luptă și nu a existat nicio explicație oficială pentru dispariție.

Legenda spune că podul „l-a luat”, iar de atunci locul ar fi fost evitat, mai ales pe timp de noapte.

Una dintre cele mai tulburătoare părți ale legendei este legată de fenomenele sonore raportate de-a lungul deceniilor. În nopțile cu ceață groasă, spun localnicii, din zona podului se aud zgomote ritmice, asemănătoare pașilor militari. Unii vorbesc despre comenzi scurte, rostite într-o limbă străină, alții despre vibrații resimțite direct în structura podului.

Tradiția orală afirmă că sunetele apar mai ales toamna și primăvara, perioade asociate cu ceața persistentă din zonă. Nimeni nu a putut explica fenomenul în mod convingător, iar poveștile au fost transmise din generație în generație, fără a fi fixate în scris până relativ recent.

Un element interesant este faptul că podul purta acest nume chiar și înainte de Primul Război Mondial. Bătrânii satului spuneau că locul era considerat „rău” din cauza poziției sale, a curenților de aer și a ecourilor ciudate produse de valea îngustă.

După dispariția generalului, legenda s-a consolidat, iar numele a căpătat o încărcătură simbolică mult mai puternică. Podul nu a mai fost privit doar ca un loc periculos, ci ca un spațiu de trecere între lumi, unde realitatea și mitul se amestecă.

Geologii și speologii care au studiat zona au avansat ipoteze legate de curenți de aer, fenomene acustice naturale și particularități ale reliefului. Valea îngustă și pereții stâncoși pot amplifica sunetele, iar ceața densă este un fenomen frecvent în regiune.

Cu toate acestea, explicațiile științifice nu au reușit să elimine complet forța legendei. Pentru comunitatea locală, povestea generalului dispărut nu este doar un episod misterios, ci parte din identitatea locului.

Lipsa unor documente militare clare care să confirme sau să infirme dispariția unui general în zonă a contribuit decisiv la supraviețuirea legendei. Arhivele militare ale Imperiului Austro-Ungar sunt incomplete pentru anumite perioade și regiuni, iar haosul de pe frontul carpatic a dus la pierderea multor evidențe.

Această absență a dovezilor scrise a lăsat loc interpretărilor, iar legenda a devenit un mod prin care comunitatea a explicat un eveniment traumatic, petrecut într-o perioadă de război și nesiguranță.