Povestea „posesorului de vise” din Bulzești. Legenda unui om care vedea lumea în somn

În satul Bulzești din Oltenia, satul lui Marin Sorescu, circulă o poveste veche despre un „posesor de vise”, un localnic despre care inclusiv marele Mircea Eliade ar fi notat că vedea, în somn, evenimente petrecute în alte sate. Povestea spune că moartea lui, la începutul anilor ’20, ar fi fost însoțită de un fenomen straniu: toți câinii din sat ar fi început să urle în același timp.

În Oltenia rurală există comunități unde memoria colectivă păstrează și astăzi povești care nu apar în arhive, dar sunt transmise ca parte din identitatea locului. Bulzești, un sat așezat între dealuri blânde și livezi bătrâne, este unul dintre acele locuri unde tradiția orală are aceeași forță ca un document istoric.

Aici se vorbește de multă vreme despre un localnic cunoscut drept „posesorul de vise”, un om despre care se spunea că vede în somn lucruri care se întâmplă în alte sate. În relatarea comunității, figura acestui bărbat a rămas asociată cu un amestec de respect, teamă și curiozitate.

Unele surse din zona studiilor de folclor afirmă că povestea ar fi fost notată și de Mircea Eliade în cercetările sale despre universul magic al satelor românești, deși atribuirea directă nu este confirmată în documente accesibile public. În adâncul satului însă, oamenii nu au pus niciodată la îndoială existența acestui personaj.

Din poveștile localnicilor reiese imaginea unui bărbat simplu, trecut de 50 de ani, care obișnuia să adoarmă pe prispă, în toiul după-amiezii. Somnul lui era adânc, dar scurt. Când se ridica, vorbea despre „locurile unde fusese”.

Spunea că vedea oameni îndepărtați, sate aflate la câțiva kilometri, drumuri pe care nu călcase în ziua aceea. Pentru cei care îl ascultau, explicațiile păreau detalii foarte exacte pentru a fi simple coincidențe. Nu cerea nimic în schimb, nu pretindea că ar avea puteri, nu se prezenta drept vizionar.

Totuși, femeile din sat mergeau des la el atunci când aveau rude plecate la târg sau la muncă. Voiau să afle dacă au ajuns cu bine, dacă s-au întors, dacă nu s-a întâmplat ceva pe drum. Era căutat pentru liniștea pe care o oferea, nu pentru misterul care-l înconjura.

Oamenii spuneau că „vedeniile” lui se adevereau de multe ori, iar povestea s-a extins dincolo de limitele satului.

Legenda spune că bărbatul a murit la începutul anilor ’20. În aceeași noapte, toți câinii din Bulzești ar fi început să urle în același moment, ca un singur glas răspândit peste case, fără avertisment și fără motiv aparent.

Oamenii povestesc că urletul a fost atât de puternic încât bătrânii au ieșit în curți să vadă dacă nu se apropie o furtună sau dacă nu a pățit cineva ceva. Nimic însă nu părea în neregulă, iar câinii s-au oprit brusc, exact cum începuseră.

Din punct de vedere documentar, nu există o înregistrare scrisă care să ateste acest episod. Dar în folclorul rural, astfel de întâmplări sunt privite nu ca certitudini istorice, ci ca parte a atmosferei care definește comunitatea.

Antropologii vorbesc uneori despre halucinații hipnagogice, imagini apărute în starea dintre veghe și somn, ca despre un posibil mecanism biologic pentru astfel de povești. Unii psihologi vorbesc despre percepție intuitivă dezvoltată în comunitățile tradiționale, unde observarea naturii și a comportamentului oamenilor era mult mai fină.

Pe de altă parte, realitatea acestor sate este că poveștile circulă liber, fără a fi supuse verificării. Oamenii nu aveau arhive, aveau memorie. Tot ce nu putea fi explicat era integrat firesc în registrul magic al lumii.

În Bulzești, nimeni nu a încercat vreodată să „demoleze” legenda. Oamenii au privit-o ca pe o parte din viața locului, la fel ca poveștile despre comori, apariții sau semne.

Chiar și astăzi, când satul s-a schimbat, drumurile s-au asfaltat, iar casele vechi au dispărut treptat, povestea „posesorului de vise” este cunoscută. E spusă șoptit, cu reținerea cu care povestești o întâmplare pe care nu ai trăit-o, dar care ți-a fost transmisă de cineva în care ai încredere.

Nu există certitudini documentare, dar există continuitate orală. Iar în folclor, continuitatea este adesea mai puternică decât hârtia.

Povestea bărbatului care vedea lumea în somn nu poate fi clasată ca fapt istoric, dar este cu siguranță parte din identitatea culturală a Olteniei profunde, un fragment din acea Românie veche în care granița dintre vis și realitate era mult mai fluidă decât astăzi.