De ce se acoperă oglinzile, se lasă apa neîncepută și se pun monede pe ochii mortului? Cele mai vechi superstiții românești despre moarte și viața de apoi dezvăluie legătura străveche dintre suflet, ritual și teama de necunoscut.

În tradiția românească, moartea nu a fost niciodată privită ca o dispariție definitivă, ci ca o trecere spre o lume paralelă, unde sufletul continuă să existe. Țăranul român nu vorbea despre „sfârșit”, ci despre „plecare”. De aceea, toate ritualurile de înmormântare aveau un scop clar: să ajute sufletul celui decedat să-și găsească drumul spre lumea de dincolo.

Etnologii români, precum Romulus Vulcănescu și Ion Ghinoiu, au explicat că aceste obiceiuri au rădăcini precreștine. Creștinismul le-a adaptat, dar esența lor – teama de moarte și respectul față de suflet – a rămas neschimbată.

Unul dintre cele mai vechi gesturi din ritualul funerar este acoperirea oglinzilor. Se spune că oglinda este o poartă între lumi și că sufletul mortului, aflat în căutarea drumului, s-ar putea rătăci și rămâne captiv în reflexie.

În satele vechi din Ardeal, femeile acopereau toate oglinzile din casă cu pânză neagră încă din momentul morții, iar în Muntenia, gestul era însoțit de stingerea focului din sobă – semn că viața s-a oprit. O superstiție asemănătoare există și în Rusia și Grecia, unde oglinda este considerată „ochiul lumii de dincolo”.

În primele trei zile după deces, rudele lasă o cană cu apă și o lumânare aprinsă pentru suflet. Această apă este numită „neîncepută” – adică neatinsă de mâna omului. Se spune că sufletul se întoarce acasă pentru a-și lua rămas bun și are nevoie de apă pentru drum.

Etnografii cred că acest ritual vine din vechile credințe traco-dacice. În mitologia lor, sufletul trebuia să traverseze o apă pentru a ajunge în cealaltă lume. De aici și obiceiul de a așeza mortul cu capul spre răsărit, „spre drumul apei”.

Pusul monedelor pe ochi este o practică veche de peste două milenii, regăsită în toate culturile europene. În mitologia greacă, defunctul trebuia să plătească luntrașului Caron ca să-l treacă peste Styx.

În folclorul românesc, sensul este puțin diferit. Monedele simbolizează „plata drumului” sau „darul pentru sufletele care îl vor primi dincolo”. În unele zone, monedele erau puse nu doar pe ochi, ci și sub limbă, „ca să poată vorbi cu cei de dincolo”.

Timp de trei zile, cât sufletul se spune că mai zăbovește printre cei vii, ușa casei mortului rămâne întredeschisă. Este un semn de respect, dar și o măsură simbolică: se crede că sufletul iese și intră în casă, până când îngerii îl duc spre judecată.

În unele sate din Bucovina, femeile mai lasă un colț de pâine pe pervazul ferestrei, „să nu plece flămând”. Toate aceste gesturi arată o convingere profundă: moartea nu rupe legătura dintre vii și morți, ci o transformă.

Una dintre cele mai persistente credințe românești este cea a strigoilor – suflete neliniștite care nu și-au încheiat drumul. În Oltenia și Transilvania, oamenii credeau că un mort care nu a fost înmormântat „cu rânduială” se poate întoarce.

Pentru a-l împiedica, se foloseau ritualuri precum presărarea de mac pe mormânt sau legarea degetelor mortului cu ață roșie. Aceste obiceiuri provin, probabil, din perioada precreștină, când românii venerau spiritele strămoșilor, dar se temeau de fantomele celor neîmpăcați.

Tradiția spune că, în cele trei zile de priveghi, nu se mătură casa și nu se spală haine, pentru că sufletul ar putea fi deranjat. De asemenea, lumânarea mortului nu trebuie lăsată să se stingă, altfel sufletul se rătăcește.

După înmormântare, familia aprinde o lumânare la fereastră timp de 40 de zile, în memoria celui plecat. Este perioada în care, potrivit tradiției, sufletul urcă treptat spre cer.

În folclorul românesc, lumea de dincolo nu este un loc de tortură, ci o „lume paralelă”, o continuare a celei pământești. Țăranii vorbeau despre „lumea celor drepți”, unde sufletul ajunge dacă a fost curat.

Moartea, așa cum o descrie și Mircea Eliade, nu e o ruptură, ci o reîntoarcere în ordinea cosmică. De aceea, toate gesturile – de la lumânare la colivă – au un sens profund: asigură echilibrul între cele două lumi.