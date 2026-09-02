Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea oficială depusă de Cosmina Nadia Cerva, președintele Comisiei pentru constituționalitate din Senat. Senatorul PACE solicită acces la toate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, pentru a clarifica circumstanțele în care a avut loc întâlnirea secretă dintre premierul demis, Ilie Bolojan, și președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, conform stiripesurse.

Demersul a fost adresat Camerei Deputaților deoarece această instituție gestionează din punct de vedere tehnic sistemul de supraveghere video din întreaga clădire a Palatului Parlamentului.

Senatorul Cosmina Cerva dorește să obțină dovezile audio și video din ziua în care cele două înalte oficialități s-au întâlnit în spațiul legislativului, punând accent pe traseele de acces folosite.

„Vă solicităm să puneți la dispoziția comisiei înregistrările audio-video din TOATE spațiile care cuprind imagini cu domnul Ilie Bolojan și doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, din data de 14 august a.c., în mod special ale căilor de acces către biroul președintelui Senatului.”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost invitat la Comisia pentru constituționalitate pentru a oferi explicații cu privire la evenimentele din data de 14 august. Deși inițial a negat existența unei astfel de întrevederi în cabinetul său, Abrudean și-a modificat declarațiile, susținând că exista o înțelegere prealabilă cu fostul președinte al Senatului.

„Am avut o înțelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie, sigur când nu sunt eu angrenat în alte activități. Nu era cazul să îmi dea explicații și nici să îmi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul președintelui Senatului. (...) M-a anunţat că va avea o întâlnire la Senat. Dacă poate utiliza biroul, evident că poate utiliza biroul. Nu e treaba mea să verific agenda premierului încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost președinte al Senatului și că se întâlnește cu oameni cu care trebuie să se întâlnească”, a subliniat Abrudean.

Verificările vin ca urmare a votului exprimat în plenul Senatului la data de 24 august, când parlamentarii au aprobat declanșarea unei anchete oficiale privind discuțiile dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu.

Propunerea de anchetare a trecut cu 67 de voturi favorabile, venite din partea senatorilor PSD, AUR și PACE. În schimb, parlamentarii PNL și USR s-au opus demersului, înregistrându-se 41 de voturi împotrivă. În urma acestui vot, Comisia pentru constituționalitate, condusă de Cosmina Cerva, a primit rolul de comisie de anchetă.