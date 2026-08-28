Legea ANI a fost publicată în Monitorul Oficial. Dominic Fritz, vizat de prevederea privind încetarea mandatului
- Maria Dima
- 28 august 2026, 23:41
Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată în aceeași zi de președintele Nicușor Dan. Actul normativ include prevederi privind persoanele pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, vizat de lege, ar urma să-și piardă mandatul în următoarele 30 de zile.
Legea ANI a fost promulgată de Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea în forma transmisă de Parlament. „Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan sesizase Curtea Constituțională în 10 august, susținând că actul normativ fusese adoptat cu încălcarea unor norme și principii constituționale.
Ce a decis Curtea Constituțională
În 17 august, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” din Legea ANI, prevedere contestată și de președinte.
În același timp, CCR a stabilit că este constituțional amendamentul prin care aleșii în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese își pierd funcțiile.
După decizia Curții Constituționale, legea a revenit în Parlament pentru a fi pusă în acord cu hotărârea CCR.
Averile demnitarilor vor fi din nou publice
Forma finală adoptată de Parlament conține și prevederi referitoare la publicitatea informațiilor privind averile demnitarilor. Potrivit actului normativ, în baza declarațiilor de interese și a declarațiilor de avere completate de demnitari, Agenția Națională de Integritate va genera o fișă publică privind interesele financiare.
Fișa va fi completată începând cu 1 ianuarie 2027 și va fi menținută pe pagina de internet a ANI timp de cinci ani de la publicare.
Printr-un amendament al USR a fost eliminată prevederea referitoare la publicarea pe pagina ANI a declarațiilor de interese financiare pentru soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți cu președintele României, parlamentarii, prim-ministrul, membrii Guvernului și alte persoane prevăzute în actul normativ.
Ce prevede legea pentru incompatibilități și conflicte de interese
Actul normativ stabilește și o procedură pentru persoanele în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a legii.
„Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede actul normativ.
Pentru persoanele în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese este constatat definitiv după intrarea în vigoare a legii, funcția, demnitatea publică sau mandatul încetează la data rămânerii definitive a raportului de evaluare ori a hotărârii judecătorești, după caz.