Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată în aceeași zi de președintele Nicușor Dan. Actul normativ include prevederi privind persoanele pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, vizat de lege, ar urma să-și piardă mandatul în următoarele 30 de zile.

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea în forma transmisă de Parlament. „Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan sesizase Curtea Constituțională în 10 august, susținând că actul normativ fusese adoptat cu încălcarea unor norme și principii constituționale.

În 17 august, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” din Legea ANI, prevedere contestată și de președinte.

În același timp, CCR a stabilit că este constituțional amendamentul prin care aleșii în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese își pierd funcțiile.

După decizia Curții Constituționale, legea a revenit în Parlament pentru a fi pusă în acord cu hotărârea CCR.

Forma finală adoptată de Parlament conține și prevederi referitoare la publicitatea informațiilor privind averile demnitarilor. Potrivit actului normativ, în baza declarațiilor de interese și a declarațiilor de avere completate de demnitari, Agenția Națională de Integritate va genera o fișă publică privind interesele financiare.

Fișa va fi completată începând cu 1 ianuarie 2027 și va fi menținută pe pagina de internet a ANI timp de cinci ani de la publicare.

Printr-un amendament al USR a fost eliminată prevederea referitoare la publicarea pe pagina ANI a declarațiilor de interese financiare pentru soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți cu președintele României, parlamentarii, prim-ministrul, membrii Guvernului și alte persoane prevăzute în actul normativ.

Actul normativ stabilește și o procedură pentru persoanele în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a legii.

„Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede actul normativ.

Pentru persoanele în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese este constatat definitiv după intrarea în vigoare a legii, funcția, demnitatea publică sau mandatul încetează la data rămânerii definitive a raportului de evaluare ori a hotărârii judecătorești, după caz.