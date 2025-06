Politica Becali, ironic cu Simion: Bărbații vorbesc, femeile dau mesaje







Parlamentarul Gigi Becali, a declarat că nu s-a mai văzut cu George Simion după alegeri și că acesta nu îi mai răspunde la telefon. El consideră că doar femeile vorbesc prin mesaje și că ar fi frumos ca liderul AUR să îi dea o explicație.

Geoge Simion îl ignoră pe Gigi Becali

„Nu mi-a răspuns, l-am sunat. În ultimul timp nu-mi mai răspundea, dădea mesaje. I-am zis: „Băi, George, bărbații vorbesc din vorbă, femeile dau mesaje.

Oamenii care au inimă curată vorbesc. Cei care nu au curaj nu sunt bărbați și nu vorbesc.” Îi era rușine. El și acum mă respectă, m-a cunoscut. Mi-a spus: „Nea Gigi, îți mulțumesc că ești un om așa de curat.” I-am spus: „Păcat că știi ce înseamnă curățenia și nu vrei să fii”, a spus Becali.

Becali a declarat că a făcut doar ce i-a dictat inima și că n-a avut nicio treabă cu sistemul, așa cum pretinde George Simion.

Eu o să vorbesc cu el, să se liniștească puțin. El știe, vreau să-i iasă din cap orice gând, că nu știu ce sistem, că nu știu ce… Nu. Eu am făcut ce a dictat inima mea. Ce am avut noi, niște convenții, nu s-a ținut de ele. Eu vedeam că avea o tentă așa… Când mi-a zis: „Nea Gigi, hai că te pun în scenă”, eu am zis: „Bă, eu intru în scenă, nu sunt pus în scenă.””, a declarat Gigi Becali pentru România TV.

Ce l-a supărat pe Gigi Becali

Patronul FCSB a mai spus că i-a cerut lui George Simion doar două lucruri și că n-a ținut cont de ele. Acesta a declarat că demnitatea este cea mai importantă pentru el.

„I-am spus lui două lucruri, lui George: „George, eu nu votez ce spune partidul tău sau AUR, eu votez ce zice conștiința, că sunt în Parlament. Să ai grijă la demnitate. Am ajuns la o vârstă, m-am luptat pentru demnitate.

Decât să-mi pătez demnitatea, mai bine îmi pierd viața” și doi „să ai grijă de Neamțu, să nu-l superi, că e un geniu al poporului nostru.” Și le-a încălcat pe amândouă. Mi-a încălcat demnitatea și pe Neamțu l-a făcut praf. L-am iertat”, a mai spus Becali.

„Nicușor Dan l-a făcut praf”

Becali a mai declarat că l-a votat pe George Simion doar pentru că îi este prieten. Patronul FCSB a mai spus că se bucura de fiecare dată când Nicușor Dan creștea în sondaje. El consideră că Nicușor Dan l-a făcut praf pe George Simion în sondaje.

„În momentul când a avut 42% în sondaje, i-am dat un mesaj și i-am spus: „Înainte dădeai telefon: ‘Nea Gigi, unde ești? Vin la tine. Vino pe la mine.’” I-am spus: „Ai scris ‘vin’… L-ai mai văzut? Că eu nu l-am mai văzut.” Ai 42% și dai semnale de parcă ai fi deja președinte.

Nicușor Dan – varză – l-a făcut. Cam ce i-a făcut Băsescu lui Geoană, dar nu chiar așa. Băsescu dădea mai cu săgeata, ăsta mai calm, așa. I-am zis: „Ăsta te va învinge.” El: „Nu, niciodată. Eu sunt puiul de leu”, a mai spus Becali.