Sport

Becali, despre tinerețea sa zbuciumată: Făceau țigară de marijuana și-mi dădeau și mie

Comentează știrea
Becali, despre tinerețea sa zbuciumată: Făceau țigară de marijuana și-mi dădeau și mieSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Deși astăzi urmează o viață dedicată bisericii, patronul de la FCSB, Gigi Becali, a avut o tinerețe zbuciumată, marcată de anturaje diverse și tentații pe care le-a refuzat constant. Recent, el a rememorat la DigiSport cum în primii ani ai anilor ’90, unii dintre apropiații săi consumau droguri și pastile, dar el a refuzat ferm.

Becali, amintiri din tinerețe

„Când eram eu tânăr, prin ’90-’92, ăștia fumau marijuana. Făceau țigară și-mi dădeau și mie. Ziceam: ‘Dă-o, mă, încoace!’. Și eu luam țigara și o frecam și o călcam în picioare. Ei ziceau: ‘Nu, nu!’. Ce nu, mă?! Și mai erau și niște pastile. Ziceau: «Gigi, ia și tu!» Le luam. Pac! Le călcam în picioare!”, a povestit Becali.

Marijuana

Marijuana. Sursa foto: Pixabay

Fostul om de afaceri a povestit și despre pasiunile muzicale care l-au definit în acea perioadă. Spre deosebire de colegii săi, care preferau muzica de club și trendurile din discotecile timpului, el se declara atras de artiști precum Michael Jackson și Elvis Presley, care, după cum spune, „te vrăjeau prin muzica lor”.

Becali a spus că gusturile sale muzicale erau diferite de cele ale anturajului său și că nu se lăsa influențat de moda momentului.

Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text

„Erau balerine frumoase”

Patronul FCSB a descris și atmosfera socială a epocii, când ieșirile în oraș aveau reguli stricte de politețe și curtarea unei fete presupunea răbdare și respect.

Gigi Becali.

Gigi Becali. Sursa foto Captură video

„Nu mergeam la discotecă. Îi zicea salon. Și aveai emoții când invitai o fată la dans. Atunci curtai o fată câte 3-5 luni. Erau balerine frumoase, fete cuminți. Erau vagaboante? Nu!”, a explicat Becali, făcând referire la coregraful Patrichi și balerinele de la Melody, recunoscute pentru profesionalism și eleganță.

Becali, despre tinerii din ziua de azi

Patronul FCSB a declarat că generațiile de astăzi au o abordare diferită asupra ieșirilor, curtatului și vieții sociale, dar că pentru el, principiile și valorile pe care le-a respectat rămân esențiale, chiar și după ani de experiență și succes în fotbal și afaceri.

El le-a recomandat tinerilor să meargă mai des la biserică și să se roage. Becali este împotriva alcoolului, drogurilor și al comunității LGBTQ.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:02 - Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
18:52 - Comunitățile iraniene au sărbătorit în stradă vestea morții liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei
18:47 - Cercetătorii au găsit dovezi despre încrucișarea dintre neanderthalieni și oamenii moderni
18:38 - Cât costă primul caviar ecologic din Europa. Este preparat din icre de sturion
18:28 - Războiul din Iran ar putea avea efecte în lanț. Ștefan Popescu: Nu este o veste bună pentru Ucraina
18:15 - Becali, despre tinerețea sa zbuciumată: Făceau țigară de marijuana și-mi dădeau și mie

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale