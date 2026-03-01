Becali, despre tinerețea sa zbuciumată: Făceau țigară de marijuana și-mi dădeau și mie

Deși astăzi urmează o viață dedicată bisericii, patronul de la FCSB, Gigi Becali, a avut o tinerețe zbuciumată, marcată de anturaje diverse și tentații pe care le-a refuzat constant. Recent, el a rememorat la DigiSport cum în primii ani ai anilor ’90, unii dintre apropiații săi consumau droguri și pastile, dar el a refuzat ferm.

„Când eram eu tânăr, prin ’90-’92, ăștia fumau marijuana. Făceau țigară și-mi dădeau și mie. Ziceam: ‘Dă-o, mă, încoace!’. Și eu luam țigara și o frecam și o călcam în picioare. Ei ziceau: ‘Nu, nu!’. Ce nu, mă?! Și mai erau și niște pastile. Ziceau: «Gigi, ia și tu!» Le luam. Pac! Le călcam în picioare!”, a povestit Becali.

Fostul om de afaceri a povestit și despre pasiunile muzicale care l-au definit în acea perioadă. Spre deosebire de colegii săi, care preferau muzica de club și trendurile din discotecile timpului, el se declara atras de artiști precum Michael Jackson și Elvis Presley, care, după cum spune, „te vrăjeau prin muzica lor”.

Becali a spus că gusturile sale muzicale erau diferite de cele ale anturajului său și că nu se lăsa influențat de moda momentului.

Patronul FCSB a descris și atmosfera socială a epocii, când ieșirile în oraș aveau reguli stricte de politețe și curtarea unei fete presupunea răbdare și respect.

„Nu mergeam la discotecă. Îi zicea salon. Și aveai emoții când invitai o fată la dans. Atunci curtai o fată câte 3-5 luni. Erau balerine frumoase, fete cuminți. Erau vagaboante? Nu!”, a explicat Becali, făcând referire la coregraful Patrichi și balerinele de la Melody, recunoscute pentru profesionalism și eleganță.

Patronul FCSB a declarat că generațiile de astăzi au o abordare diferită asupra ieșirilor, curtatului și vieții sociale, dar că pentru el, principiile și valorile pe care le-a respectat rămân esențiale, chiar și după ani de experiență și succes în fotbal și afaceri.

El le-a recomandat tinerilor să meargă mai des la biserică și să se roage. Becali este împotriva alcoolului, drogurilor și al comunității LGBTQ.