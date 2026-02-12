Bătaie între opoziție și guvern în Parlamentul Turciei. Și-au dat cu pumnii

Parlamentul de la Ankara a fost scena unor dezbateri aprinse miercuri, pe fondul învestirii lui Akın Gürlek în funcția de ministru al Justiției, parte a unei remanieri guvernamentale anunțate de președintele Recep Tayyip Erdoğan, potrivit Euronews.

Deputații opoziției și cei ai coaliției de guvernare au schimbat replici acide, criticând deschis decizia și ridicând semne de întrebare cu privire la independența sistemului judiciar.

Ceremonia de depunere a jurământului a fost marcată de intervenții repetate din partea membrilor opoziției, care au contestat în mod public numirea lui Gürlek, considerând-o motivată politic.

Noul ministru a fost susținut de parlamentarii Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), iar discuțiile au durat mai multe minute, președintele ședinței fiind nevoit să gestioneze situația pentru a putea continua procedurile oficiale.

Akın Gürlek a condus anterior Parchetul din Istanbul, unde a supervizat anchete împotriva unor oficiali ai Partidului Republican al Poporului (CHP), principalul partid de opoziție. Cele mai mediatizate au vizat primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, care a fost acuzat de peste 140 de infracțiuni legate de corupție și criminalitate organizată, cu cereri de pedepse extrem de severe.

Reprezentanții opoziției susțin că aceste proceduri au motivații politice, în timp ce guvernul subliniază legalitatea anchetelor.

Schimbările din cabinetul turc includ și numirea lui Mustafa Çiftçi, guvernatorul provinciei Erzurum, în funcția de ministru de Interne. Decizia de remaniere nu a fost însoțită de explicații detaliate, Monitorul Oficial menționând doar că miniștrii anteriori „și-au prezentat cererea de eliberare din funcție”.

Numirile intervin într-un moment delicat pentru politica turcă, marcat de discuții privind reforme constituționale și negocieri de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), menite să pună capăt unui conflict de decenii. Nu este pentru prima dată când politicienii din Turcia se bat sau se ceartă în Parlament.