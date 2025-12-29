Social

Bătaie într-un restaurant din Timișoara. Șase persoane, duse la audieri

Bătaie într-un restaurant din Timișoara. Șase persoane, duse la audierirestaurant. Sursa foto: Freepik
Un scandal între mai multe persoane a izbucnit luni, în jurul orei 16:15, într-un restaurant aflat într-un complex comercial de pe strada Divizia 9 Cavalerie din Timișoara. Incidentul a fost semnalat la 112 de un bărbat, angajat al unei societăți comerciale.

Scandal într-un restaurant din Timișoara

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara, sprijiniți de un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, care au constatat că, în interiorul restaurantului, era în desfășurare un conflict între mai multe persoane.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat șase persoane implicate, care, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi îmbrâncit și agresat reciproc, tulburând ordinea și liniștea publică, arată sursa.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

Persoanele implicate au fost duse la audieri

Pentru evaluarea stării de sănătate a celor implicați a fost solicitat și un echipaj SMURD, însă, potrivit autorităților, nicio persoană nu a necesitat transport la spital pentru îngrijiri medicale.

După aplanarea conflictului, cele șase persoane au fost conduse la sediul Secției 5 Urbane Timișoara pentru audieri și continuarea verificărilor.

Polițiștii au stabilit că faptele sesizate întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni prevăzute de Codul penal, fiind întocmit un dosar penal pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Surse apropiate anchetei au menționat că scandalul ar fi avut loc în restaurantul Papa Sam, situat în complexul comercial Euro din Timișoara, arată Știri pe surse.

Scandal în stațiunea Mamaia

În urmă cu trei zile, o bătaie între șase tineri a izbucnit în parcarea Pavilionului Expozițional din stațiunea Mamaia și a fost aplanată de jandarmii constănțeni, potrivit Jandarmeriei Române. Persoanele implicate au fost conduse la Poliție, urmând să fie luate măsurile legale necesare după efectuarea cercetărilor.

Polițiștii au stabilit că scandalul a pornit după ce un tânăr de 21 de ani l-a lovit pe un altul de 18 ani, în urma unui conflict verbal spontan. Tânărul de 18 ani a refuzat întocmirea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu, primind în schimb recomandarea de a se adresa instanței de judecată. De asemenea, acesta nu a dorit să depună plângere prealabilă, conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Bătaie într-un restaurant din Timișoara. Șase persoane, duse la audieri
