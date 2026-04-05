Băsescu propune Armata Europeană și trilaterala România-Polonia-Turcia pentru apărare regională: Pentru Trump, e mai important Putin

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că planul B al Europei, în contextul declarațiilor lui Donald Trump privind NATO și strâmtoarea Ormuz, constă în constituirea Armatei Europene. Aceasta ar urma să fie un partener al NATO, dar să reducă dependența de deciziile unui lider american „instabil”, potrivit fostului președinte.

„Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenţi de un om instabil, cum este Trump. El e gata să vândă Europa a lui Putin. Pentru el e mai important Putin. Pe Putin îl primeşte pe covor roşu. Despre aliaţii europeni tradiţionali ai Statelor Unite vorbeşte foarte urât şi încearcă să discrediteze capacitatea de a se apăra a statelor Uniunii Europene”, a declarat Băsescu.

Traian Băsescu: Iranul nu trebuie lăsat să dezvolte arme nucleare

Traian Băsescu a mai spus  că, în paralel, Iranul nu trebuie lăsat să dezvolte arme nucleare. Fostul președinte a precizat că singurii care ar putea opri Iranul într-o soluție militară eficientă sunt americanii, dar a atras atenția că deciziile SUA, inclusiv retragerea din acordul nuclear, nu duc la rezultate concrete: „Iran, dacă iese victorios acum, înseamnă cu strâmtoarea Ormuz închisă și cu tot Orientul Mijlociu în flăcări. Vom avea un Iran deținător de armă nucleară în 3-5 ani”.

Diferențe între sistemul european și deciziile SUA

Fostul președinte a mai afirmat că liderii europeni nu pot lua decizii militare unilaterale, spre deosebire de președintele american, iar acest aspect generează tensiuni în cadrul NATO. „Statele Unite tolerează un astfel de președinte. În Europa, te leagă pe loc. Va trebui să avem aprobări de la parlamentele noastre, aprobări în general. Trump face o propagandă urâtă pentru NATO”, a explicat Băsescu la un post TV.

Trilaterala România-Polonia-Turcia

Traian Băsescu a reiterat necesitatea creării de alianțe regionale între state NATO. El a menționat trilaterala România-Polonia-Turcia, inițiativă începută în timpul mandatului său, ca model de cooperare regională care poate consolida apărarea: „Nu văd de ce România n-ar dezvolta o inițiativă pe care am creat-o în timpul mandatului, trilaterala România-Polonia-Turcia. Ne putem apăra regional și putem fi în parteneriate regionale, pe care va trebui să le dezvoltăm”.

