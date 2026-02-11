Bărbatul din județul Prahova care și-a ucis partenera însărcinată, condamnat la închisoare pe viață

Bărbatul care și-a ucis partenera însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață, decizia pronunțată de Tribunalul Prahova nefiind definitivă.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, inculpatul a primit o condamnare pentru omor calificat comis asupra unui membru de familie.

Crima a avut loc în iunie 2025, în localitatea Lipănești din județul Prahova. La acel moment, surse judiciare arătau că tânăra de 22 de ani, aflată la părinții săi, refuza să se întoarcă la acesta, în ciuda insistențelor partenerului.

Tribunalul Prahova a stabilit că inculpatul trebuie să plătească 620.000 de euro daune morale către părțile civile din dosar. Hotărârea nu este definitivă.

Tânăra de 22 de ani din Lipănești, ucisă cu toporul de partener, nu a cerut niciodată ordin de protecție. La momentul respectiv, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a precizat că la 112 au fost înregistrate mai multe apeluri provocate de conflicte verbale între cei doi.

„În cadrul audierii din data de 16.06.2025 a mamei victimei, aceasta a declarat, în scris, în faţa procurorului, faptul că între victimă şi bărbat au existat unele conflicte, dar nu le-au reclamat la poliţie, pentru că de fiecare dată se împăcau”, a transmis IJP Prahova.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că, de-a lungul anilor, la 112 au fost înregistrate apeluri referitoare la conflicte verbale între victimă și agresor, dar și între agresor și familia tinerei.

„În cursul acestui an, nu au fost înregistrate sesizări, apeluri 112, petiţii sau plângeri penale formulate de tânăra decedată cu privire la fapte de violenţă pe care persoana bănuită să le fi exercitat asupra acesteia. În luna septembrie a anului 2022, mama tinerei a sesizat poliţiştii, prin apel 112, despre faptul că are un conflict verbal, cu ginerele său (autorul omorului). În cadrul intervenţiei, s-a stabilit că între cei doi a existat un conflict verbal, fiind sancţionaţi atât bănuitul, cât şi apelanta, pentru adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare. În cursul lunii iulie a anului 2024, tânăra în cauză a sesizat faptul că atât ea, cât şi fratele acesteia ar avea un conflict verbal cu bărbatul în cauză (autorul omorului). În cadrul intervenţiei poliţiştilor, nu au fost sesizate fapte de natură penală”, anunța sursa citată.

Totodată, IJP Prahova a anunțat că, în niciuna dintre situațiile în care a fost semnalat un conflict verbal între tânără și concubin, aceasta nu a reclamat fapte penale în fața polițiștilor. În timpul intervențiilor, ea a declarat că au existat doar jigniri adresate reciproc.

„De asemenea, menţionăm faptul că la fiecare intervenţie la sesizările efectuate au fost întocmite formulare de evaluare a riscului de către poliţişti, conform procedurilor, victima nesolicitând niciodată emiterea unui ordin de protecţie provizoriu de către aceştia. Totodată, în toate cazurile le-au fost înmânate modele de cerere (Anexa nr.2 - Legea 217/2003), pe care persoanele în cauză să le depună la instanţa de judecată, în vederea solicitării emiterii unor ordine de protecţie. De asemenea, din verificări a rezultat că la nivelul IPJ Prahova nu au fost primite de la instanţele de judecată ordine de protecţie emise pe numele celor implicaţi”, a mai transmis sursa citată.

IJP Prahova a transmis că nici în data de 16 iunie, când a avut loc crima, nu au fost înregistrate sesizări directe sau apeluri la 112 din partea celor implicați, contrar afirmațiilor apărute în spațiul public.