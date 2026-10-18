Bărbatul de 49 de ani care ar fi fost bătut de doi grăniceri ucraineni în timp ce traversa înot râul Nistru din Ucraina spre Republica Moldova a fost diagnosticat cu comoție cerebrală. Acesta este internat la Spitalul Raional Soroca, iar starea sa este stabilă.

Originar din Kiev, bărbatul a fost internat în secția de traumatologie a Spitalului Raional Soroca. Potrivit medicului traumatolog Dorin Jamba, acesta era conștient la sosirea la spital, dar acuza dureri de cap, amețeli și tremur generalizat.

„A fost lovit de mai multe ori în cap cu, nu știu, cu vâslele sau cu ce au fost. Și, respectiv, el când a ajuns la spital era deja conștient, cu durere de cap, amețeli, tremur generalizat. Acum starea lui este stabilă, starea generală satisfăcătoare şi, respectiv, o să mai stea câteva zile sub tratament”, a declarat medicul pentru TVR Moldova.

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, din raionul Soroca. Potrivit informațiilor relatate, doi grăniceri ucraineni ar fi trecut ilegal frontiera cu o barcă în timp ce îl urmăreau pe bărbatul care traversa înot Nistrul. Cei doi l-ar fi agresat.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat că o defecțiune a motorului ambarcațiunii și curentul râului ar fi dus barca spre malul moldovenesc. Oficialul a anunțat, de asemenea, o anchetă internă pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.