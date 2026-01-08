Justitie

Bărbatul acuzat că l-a amenințat pe Călin Georgescu scapă de urmărirea penală. Dosarul, închis definitiv

Bărbatul acuzat că l-a amenințat pe Călin Georgescu scapă de urmărirea penală. Dosarul, închis definitiv
Un bărbat care postase pe Facebook amenințări la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Călin Georgescu, nu va mai răspunde în fața legii. Instanța a aprobat cererea procurorilor de renunțare la urmărirea penală, argumentând că nu există interes public în continuarea procesului, potrivit Fanatik.

Bărbatul care l-a amenințat pe Georgescu a scăpat

Incidentul a avut loc pe 22 februarie 2025, când Andrei C. N. a publicat pe contul său un comentariu în care se menționa necesitatea „neutralizării” lui Georgescu, apelând la porecle precum „CG” sau „CeGeu”. Postarea a fost interpretată de partea vătămată ca incitare la violență, iar autoritățile au început ancheta.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a deschis inițial urmărirea penală sub acuzația de instigare publică la violență. Pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracțiune este închisoarea între trei luni și trei ani sau amendă. În septembrie 2025, procurorii au emis o ordonanță prin care au renunțat la urmărirea penală, invocând faptul că, potrivit legii, nu există interes public pentru continuarea cazului.

Decizia, contestată de fostul candidat

Avocatul lui Georgescu a contestat decizia, solicitând ca ancheta să continue. În fața instanței, apărătorul a arătat că, dată fiind frecvența incidentelor similare în mediul online și contextul politic, faptele trebuie investigate și sancționate. „Astfel de manifestări nu pot fi ignorate, iar autorii trebuie să răspundă legal”, a subliniat avocatul.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: Captură video

Judecătorul a respins solicitarea părții vătămate, ținând cont că amenințările nu au avut urmări concrete și că gravitatea faptei nu justifică costurile procesului. În consecință, dosarul a fost închis definitiv și nu mai poate fi contestat.

Cazul a generat reacții diverse în mediul online. Unii internauți consideră că instanța a fost prea indulgentă, în timp ce alții remarcă importanța proporționalității în aplicarea legii și a evaluării contextului.

Unele mesaje, interpretate ca infracțiuni

Specialiștii în drept și criminologie subliniază că, în era digitală, mesajele online pot fi interpretate ca infracțiuni, chiar dacă nu produc efecte imediate, iar utilizatorii trebuie să fie conștienți de limitele libertății de exprimare.

Mai mult, cazul a readus în atenția publică figura lui Georgescu, care în decembrie 2025 a fost surprins într-un incident neobișnuit în Buftea, când a fost „colindat” cu un miel viu, stârnind numeroase comentarii și controverse online.

