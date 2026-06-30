Banca Mondială a anunțat că renunță la obiectivele care stabileau ce procent din finanțările sale trebuie să genereze beneficii pentru climă, însă va menține pe termen nelimitat cadrul general de politică privind schimbările climatice.

Decizia marchează o schimbare importantă în modul în care instituția își va prioritiza investițiile și vine într-un context de presiuni politice exercitate de Statele Unite, principalul său acționar.

Schimbarea a fost comunicată de Grupul Băncii Mondiale și presupune eliminarea țintelor cantitative referitoare la finanțarea proiectelor cu impact climatic.

Instituția susține că viitoarele investiții vor fi orientate în funcție de nevoile și solicitările țărilor beneficiare, fără a mai fi condiționate de atingerea unor procente prestabilite.

Într-un comunicat oficial, Grupul Băncii Mondiale a precizat că își schimbă abordarea privind evaluarea rezultatelor proiectelor finanțate.

„Vom finaliza trecerea de la resurse la rezultate pentru a maximiza impactul asupra dezvoltării. Vom renunța la obiectivul de 45% privind beneficiile colaterale legate de climă și la obiectivul de 35% din Planul de acțiune privind schimbările climatice”, se arată în documentul publicat de instituție.

Practic, Banca Mondială nu mai stabilește un prag minim din finanțările sale care trebuie să contribuie la obiective climatice, preferând o abordare bazată pe impactul general asupra dezvoltării economice și sociale.

Instituția subliniază însă că nu abandonează preocupările privind schimbările climatice. Politica în domeniu rămâne în vigoare, iar proiectele cu componentă climatică vor continua să fie sprijinite atunci când statele beneficiare le vor solicita.

Decizia survine după schimbarea de direcție a administrației americane conduse de președintele Donald Trump în ceea ce privește politicile climatice.

Statele Unite sunt cel mai mare acționar al Băncii Mondiale și au influență semnificativă asupra orientării instituției. În luna aprilie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut oficial Băncii Mondiale să renunțe la obiectivele sale privind finanțarea climatică.

Potrivit acestuia, aceste ținte „generează ineficiență, denaturează procesul de luare a deciziilor economice și îndepărtează Banca de misiunea sa principală”, aceea de reducere a sărăciei și susținere a dezvoltării economice.

Administrația Trump și-a modificat semnificativ politica în domeniul schimbărilor climatice, promovând investițiile în combustibili fosili și reducând sprijinul pentru proiectele de energie regenerabilă.

Totodată, președintele american a criticat în repetate rânduri politicile climatice internaționale și a exercitat presiuni asupra instituțiilor globale pentru a își reduce accentul pus pe combaterea încălzirii globale.

Deși renunță la obiectivele procentuale, Banca Mondială va continua să monitorizeze impactul climatic al proiectelor sale.

Instituția a precizat că va raporta în continuare emisiile nete de gaze cu efect de seră asociate investițiilor sale, precum și procentul proiectelor care contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Datele oficiale arată că în 2025 aproximativ 48% din finanțările Grupului Băncii Mondiale au avut beneficii colaterale pentru climă. Valoarea acestor investiții s-a ridicat la aproximativ 50,8 miliarde de dolari.

Noua abordare nu exclude finanțarea proiectelor verzi, ci elimină obligația ca acestea să atingă o anumită pondere din totalul fondurilor acordate anual.

Activitatea Băncii Mondiale este orientată în principal către statele cu venituri mici și medii, multe dintre acestea fiind afectate de efectele schimbărilor climatice, deși contribuie într-o măsură redusă la emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Instituția susține că viitoarele decizii privind proiectele climatice vor fi luate în funcție de prioritățile exprimate de guvernele țărilor partenere, urmărind obținerea unor rezultate concrete pentru dezvoltarea economică și reducerea sărăciei.

Renunțarea la obiectivele procentuale privind finanțarea climatică reprezintă una dintre cele mai importante modificări recente ale politicilor Băncii Mondiale.

Instituția afirmă că își păstrează angajamentul față de combaterea schimbărilor climatice, însă va acorda o mai mare flexibilitate modului în care sunt alocate resursele, în funcție de nevoile fiecărei țări și de impactul proiectelor finanțate.